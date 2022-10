Sempre di corsa, Stefano Ronchetti sul podio della 10 km di Bardolino

TERMOLI. Dopo aver scongiurato il fastidioso infortunio al ginocchio, il nostro Alfiere termolese Stefano Ronchetti, ciclista, triatleta e podista, il 7 agosto partecipava, vincendo in scioltezza, la 6^ edizione Lart&Posht a Portocannone.

Rientrato in quel di Verona dove lavora e sta per laurearsi, galvanizzato dalla prestazione e dalla condizione fisica che migliora di giorno in giorno, sabato 24 settembre, a Brescia, partecipava ai campionati provinciali individuali assoluti 1500 metri su pista, gara con atleti di spessore che concludeva in 10^ posizione in 4’ e 01”.

Domenica 16 ottobre partecipava alla 10 chilometri di Bardolino, gara dal suggestivo paesaggio che costeggia in parte il lago di Garda con un percorso ostico composto da impegnativi saliscendi. Il nostro atleta Termolese 24enne che milita attualmente nelle file dell’Atletica Insieme Verona, concludeva la gara 3° assoluto dietro al Keniano Kalale Ishmael Chelanga ed al Bergamasco Lollo Antonino, ambedue professionisti affermati nel settore podistico, chiudendo la gara in 33’ e 28”.

Stefano ha stoffa da vendere e tanta strada dovrà percorrere ma è l'esempio vivente di chi con tenacia e spirito di sacrificio riesce a raggiungere i risultati sperati.

