Il Giro d'Italia 2023 transiterà sulla costa molisana nella terza tappa Vasto-Melfi

VASTO. Oggi, 17 ottobre come annunciato il mese scorso, sono state rese note tutte le tappe della 106esima edizione del Giro d'Italia. Per il 2023 la partenza della Corsa Rosa è in programma da sabato 6 maggio fino a venerdì 28 maggio e coinvolgerà anche Vasto. Ma non solo. La terza tappa che porterà la corsa rosa da Vasto a Melfi transiterà lungo l'intera costa molisana, percorrendo i territori di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.

'La nostra città - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l'assessore con delega allo Sport, Carlo Della Penna- ancora una volta si colorerà di rosa e ospiterà l'otto maggio, la partenza del giro più seguito d'Italia. La tappa che si concluderà a Melfi regalerà ancora una volta a Vasto tanta promozione e siamo certi che saranno in tanti che verranno per assistere a questo grandissimo evento. Sarà una grande opportunità ed una festa che consentirà di seguire i ciclisti da vicino e condividere la gioia di una importante iniziativa sportiva".