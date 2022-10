La sfida iridata a Pieve di Cento: Grazia Lecce tenta la scalata mondiale

TERMOLI. Inizia l'autunno intenso della body builder termolese Grazia Lecce, con cui abbiamo pubblicato una intervista che ha cucito il percorso compiuto fino al debutto con vittoria al campionato europeo di giugno e quindi verso il calendario della nuova stagione agonistica.

Oggi, Grazia è in competizione a Pieve di Cento, nell'impegnativo campionato mondiale Cibb e non possiamo che augurarle un upgrade nella sua scala di successi.

Abbiamo sentito Grazia nella serata di ieri, dopo che ha raggiunto l'Emilia, in compagnia della sua fedelissima cagnolina ed era ovviamente con sensazioni miste di emozione e concentrazione.

Lei gareggia nella categoria bikini fitness over 40 e +163.

«L'emozione si fa sentire, la tensione molto meno - ha raccontato nel suo diario social - tanta gioia nel cuore anche stavolta, consapevole che preparare una gara di tale portata (e un'altra subito dopo, il 29 ottobre), con tutto quel che c'è da fare in questo periodo dell'anno (differentemente dall'estate), non è cosa semplice.

Saluto la mia amata città ancora una volta per pochi giorni e vado a rincorrere i miei sogni.

Comunque andrà, sarò immensamente felice per aver fatto quest'esperienza, per essere stata presente e aver potuto gareggiare ad un campionato del Mondo, ringraziando sempre chi, ogni volta, mi insegna qualcosa in più, anche inconsapevolmente. Mio padre ormai è il mio fan più grande, orgoglioso di quella figlia femmina, maschiaccio nel sangue che ha seguitole sue orme e Massimo Caputo, amico grandissimo e professionista indiscusso, che mai, mi ha lasciata sola in tutto il mio percorso. In palestra ogni giorno si respira gioia, ansia per l'attesa agli eventi a cui partecipo ed emozione allo stesso tempo. Energia e adrenalina allo stato puro, ma qualcuno direbbe anche follia per tutto il sacrificio che c'è dietro e che pochi realmente vedono».

Gli impegni già fissati sono quelli di Taranto tra 6 giorni, col titolo Universo in ballo; l'Olympia amateur di Cerignola il 12 novembre e il 27 novembre a Bari l'esordio ufficiale nella Ifbb, quella di mister Olympia per intenderci.

In bocca al lupo Grazia.

Galleria fotografica