Anche due neo campioni del mondo juniores in gara alle finali tricolori di Bocce

CAMPOBASSO. La conferenza stampa, tenutasi davanti a 400 persone, al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria, a Campobasso, ha dato il via alle final eight del Campionato Italiano per Società di 1^, 2^, 3^ Categoria, che la Federazione Italiana Bocce ha demandato all’organizzazione della FIB Molise. Un colpo d’occhio eccezionale, che ha stupito tutti i presenti.

La Fib Molise, presieduta da Giuseppe Formato e il Comitato Organizzatore Locale (presidente onoraria l’onorevole Elisabetta Lancellotta, presidente Pasquale Mangione) hanno inaugurato la kermesse tricolore alla presenza del presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta, del presidente del oni Molise, Vincenzo D’Angelo, e della presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.

Un pomeriggio di festa al Bocciodromo Comunale di Campobasso, dove si sono ritrovate le 24 squadre che dalle 9.30 di questa mattina, sabato 5 novembre 2022, scenderanno in campo per la conquista dei tre scudetti in palio.

A Campobasso e in Molise sono arrivate le migliori otto squadre per ogni categoria. Una grande kermesse, che aveva preso il via lo scorso mese di aprile, quando sono state 840 le squadre scese sulle corsie di gioco di tutta l’Italia, coinvolgendo oltre diecimila persone tra atleti, tecnici, dirigenti societari e arbitri.

Nel capoluogo, per l’occasione, sono arrivate circa 500 persone, considerando tifosi e appassionati al seguito delle squadre.

Durante la conferenza stampa, anche l’omaggio della Fib Molise ai due neo-campioni del Mondo, Federico Alimenti e Tommaso Martini, che hanno vinto il titolo iridato juniores a settembre ai Mondiali di Roma. I due atleti saranno in campo, rispettivamente, col Città di Spoleto e con la Jesina.

Dopo la conferenza stampa, il sorteggio degli incontri, effettuato dal direttore di manifestazione, Salvatore Gallo dell’AIAB Campania, e dal designatore arbitrale per il Sud della Raffa, Emilio Segreti.

1^ Categoria – Quarti di Finale (ore 9.30 sabato 5 novembre 2022): San Cristoforo Sportland (PU) vs Del Papa Morrovalle (MC) al Bocciodromo Comunale di Frosolone; Cerbara (PG) vs Sandro De Sanctis (RM) al Morgione Ripalimosani; Concordia (SS) vs Sperone Neirano (MI) alla società La Rocca Oratino; Ai Tre Mulini (PD) vs Tricase al Bocciodromo La Torre di Vinchiaturo. Le due semifinali si disputeranno, a partire dalle ore 16,30, al Bocciodromo Comunale di Campobasso.

2^ Categoria – Quarti di Finale (ore 9,30 sabato 5 novembre 2022): Artigiani (PV) vs Indomita (CZ) al Bocciodromo Comunale Campobasso; Città di Spoleto (PG) vs Fortitudo Bocce Marino (RM) al Bocciodromo Comunale di Campobasso; Il Cervo (PR) vs Jesina (AN) al Bocciodromo Comunale di Riccia; Dossobuono (VR) vs Città di Nola (NA) a Pontelandolfo. Le due semifinali si disputeranno, a partire dalle ore 16,30, alla Bocciofila Monforte di Campobasso e al Bocciodromo La Torre Vinchiaturo.

3^ Categoria – Quarti di Finale (ore 9,30 sabato 5 novembre 2022): Sambenedettese (AP) vs Flaminio Roma (RM) al Bocciodromo Comunale ‘Antonio Vacca’ di Castelpetroso; Concordia (SS) vs Intrepida (PG) al DLF Isernia; Città di Nola (NA) vs Martanese (LE) alla Monforte Campobasso; Bocciofila Loreto (AN) vs Ecosalute Codognese 88 (CR). Le due semifinali si disputeranno, a partire dalle ore 16,30, al Morgione Ripalimosani e al Bocciodromo La Rocca Oratino.

Le tre finali scudetto si disputeranno al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, a partire dalle 9 di domenica 6 novembre 2022 e trasmesse in diretta sulla web-tv federale, www.topbocce.live e sulle App per Android e iOS.

