Un weekend indimenticabile: due vittorie in 24 ore per Alex a Taranto e Terracina

TERMOLI. Chi lo dice che l’estate è la stagione migliore per sfoggiare il fisico? Certo, l’abbronzatura aiuta, ma quando sono i muscoli che devono “ballare”, contano grinta e preparazione, come dimostra a ogni manifestazione un 39enne noto alle nostre pagine, il sanseverese di nascita e termolese d’adozione Alex Piscino, che ormai da un paio di anni e oltre seguiamo nell’evoluzione della sua carriera sportiva da culturista.

Il Body building è uno stile di vita. Ce lo sottolineò lui stesso, evidenziando gli sforzi e i sacrifici che si compiono per mantenersi “in forma”, rigorosamente natural.

E queste credenziali, aggiunti al mix di ingredienti di sano agonismo, gli hanno permesso alla fine del mese scorso, di vivere un weekend stratosferico, aggiudicandosi due titoli e una Pro card in appena 24 ore, tra Taranto e Terracina, sabato 29 ottobre e domenica 30, due località con la T maiuscola, come Termoli, chissà se è solo una coincidenza. La nostra città gli porta comunque fortuna, è indubbio.

Così, dopo un’estate ricca di soddisfazioni, condita dalle affermazioni di Sapri e Cerignola, ha messo a segno la doppietta autunnale, condensata in un fine settimana unico, in tutti i sensi.

Come sempre Alex Piscino ha gareggiato nella categoria “Men’s Phisyque”, avendo la meglio su un parterre di prim’ordine.

La stagione agonistica si era aperta a maggio, col podio nella manifestazione termolese, quindi la conferma a Sapri, dove ha colto il tris consecutivo, poi, a seguire, la competizione di Cerignola era inserita nel calendario delle gare Grande Slam Open 2022, terza tappa dopo Taranto e Ladispoli.

Ma a Taranto la sfida era ancora più ardua, parliamo della Ibff, una delle sigle più prestigiose al mondo, in gara per il titolo Mister Universe, che era giunta all’ottava edizione, organizzato in Italia, dal vicepresidente mondiale Ibff Filippo Alfani e dal presidente Ibff Italia Veronica Alfani.

Hanno partecipato atleti provenienti dal Sud Africa, Serbia, Croazia, Slovenia, Spagna, Ungheria, Romania, Slovacchia, Italia, che si sono esibiti al Teatro Tarentum, ma questo non ha affatto scoraggiato Piscino, anzi, gli ha fornito quella ulteriore scossa adrenalinica capace di portarlo al successo, non solo, ma anche di conquistare la Pro card.

Nemmeno il tempo di rifiatare e di rilassarsi, per godersi la conquista della brillante vittoria, che si è subito ripartiti per il Lazio, macinando km su km. Stavolta la competizione era nelle selezioni Mister & Miss Universo, organizzate sotto l’egida del Centro nazionale sportivo Libertas dalla Wpf Italia, al disco pub "Illusion" di via Pontina, a Terracina.

Rassegna organizzata da Francesco Putzu della palestra Victory, evento capace di intrattenere tante persone, condotto da Claudio David dj, assieme all’istruttrice Stefania Fusco.

Anche in questa occasione la categoria “Men’s Phisyque” ha arriso al culturista che abita a Termoli, per una due giorni indimenticabile. Bravo Alex.