Il logo di Termoli nella Grande Mela, Tony al traguardo della Maratona di New York

TERMOLI. Lo conosciamo da almeno 30 anni, abbiamo condiviso anche un percorso accademico simile, ora lo ritroviamo addirittura come maratoneta, reduce dal traguardo tagliato nella Grande Mela.

Lui è Antonio Iannacone, per tutti Tony, corridore amatoriale, alla sua prima esperienza sia come maratoneta che come iscritto alla Tcs New York City Marathon, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, lungo un percorso di 42,195 Km (o 26 miglia e 365 iarde) che si snoda attraverso i cinque grandi distretti di New York.

Questa è stata la testimonianza che ci ha voluto fornire, al rientro dagli Stati Uniti.

"È stata una bellissima esperienza, completamento di un progetto iniziato nel 2019 (quando ancora non si parlava di pandemia e lockdown) e, dopo varie vicissitudini e rinvii, conclusasi con la partecipazione ad una delle manifestazioni sportive più ambite nel mondo dei runners professionisti e non. Il logo di Termoli stampato sulla divisa ufficiale di una delle società organizzatrici, rappresenta per me un omaggio ad una città che tanti anni fa mi ha accolto, mi ha consentito un'istruzione, mi ha dato un lavoro e la possibilità di formare una nuova famiglia. Quando al nome stampato sulla maglia (quasi a simboleggiare un muraglione), ho voluto giocare un po' con le parole poiché Tony costituisce allo stesso tempo sia il mio diminutivo che l'acronimo di "Da Torino (la mia città natale), a New Yo0rk (città organizzatrice della manifestazione sportiva). Ho avuto modo di incontrare personaggi della politica (quali, ad esempio, Maurizio Lupi, con il quale abbiamo condiviso l'attesa per un autobus che ci accompagnasse alla "griglia di partenza"), dello sport e dello spettacolo. Ma senza dubbio l'episodio che più porterò con me nel cuore, è stato quello di un gruppo donne e uomini ucraini che, in uno dei punti di ristoro, si affiancarono con gli occhi lucidi a noi corridori chiedendoci semplicemente di portare una delle loro bandierine all'arrivo come supplica di interruzione delle ostilità nel loro paese.

Ho mantenuto quella promessa e forse devo a loro se sono riuscito a terminare la maratona con serenità. Ringrazio tutti coloro che hanno consentito di realizzare questo sogno ma soprattutto mia moglie Paola che ha condiviso con me ogni istante di questa splendida avventura».

Galleria fotografica