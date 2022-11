Campus giovanile nazionale a Termoli

Termoli, Campobasso Fine settimana in ‘acqua’ con il progetto Finp-Futurora

TERMOLI. Sabato 19 e domenica 20 novembre appuntamento a Termoli, nell’impianto della Fabbrica del Nuoto, con il Campus Giovanile Nazionale Finp-Futurora. Una iniziativa fortemente voluta dalla Finp nazionale e dal suo presidente Roberto Valori. A partecipare saranno ragazzi con disabilità fisica che, nella circostanza, avranno un primo approccio con l’acqua sotto forma di gioco, con la speranza poi che la disciplina del nuoto diventi per tutti loro una passione, acquisendo inoltre una maggiore autonomia.

“Chissà – ha commentato il delegato Finp Molise, Antonella Ruccolo – che non si formino i nuovi campioni del domani. Questo è uno dei nostri obiettivi, oltre quello di rendere i partecipanti più autonomi. Dormiranno, infatti, una notte in albergo senza genitori e, per due giorni, saranno seguiti dai tecnici e dai responsabili del progetto”.

La società ospitante sarà l’Asd Termoli Nuoto, affiliata alla Federazione italiana nazionale paralimpica.

“Come sempre – ha aggiunto il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – accogliamo con piacere i progetti che promuovono aggregazione e socializzazione, ma soprattutto che spingono i ragazzi a praticare nel tempo attività sportiva”.

Galleria fotografica