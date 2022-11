Atleti paralimpici alla Fabbrica del Nuoto: caccia ai campioni del futuro

Atleti paralimpici alla Fabbrica del Nuoto

TERMOLI. Sport paralimpico in piena attività sulla costa, grazie all’iniziativa promossa dalla Finp e dal Cip Molise e dal campus giovanile Futurora. Oggi e domani, penultimo fine settimana novembrino dedicato al nuoto, nell’impianto “La Fabbrica del Nuoto”, nella zona artigianale di Termoli.





Una manifestazione che punta all’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, promuovendo diritti e benessere dei disabili.





Lo sport come valore sociale attraverso la socializzazione, l’aggregazione e soprattutto tanto divertimento.

Nella due giorni tanti giovani nuotatori arrivano dalle località più disparate del Paese, accompagnati da tecnici federali della nazionale Paralimpica.





Scopo di questi campus è trovare nuovi talenti per rinforzare e avviare il ricambio generazionale nella nazionale italiana, che attraverso le grandi manifestazioni internazionali ottiene sempre grandi performance e pioggia di medaglie.





Anche noi in Molise abbiamo un atleta di spicco paralimpico, Pompeo Barbieri: la speranza è far emergere altri atleti del suo calibro.

All’evento di stamane, con l’accoglienza e la prima entrata nella vasca dell’impianto natatorio “La Fabbrica del Nuoto”, dove si mettono in luce gli atleti della società gloriosa Termoli Nuoto, c’erano il presidente della società Antonio Sarracco, la responsabile della Finp Termoli Antonella Ruccolo, il tecnico federale Enrico Testa e la responsabile Finp Abruzzo, arrivata in supporto alla collega molisana Elisa Rega. Non ha fatto mancare per il saluto istituzionale agli ospiti l’assessore allo Sport Michele Barile. L’evento terminerà domani alle ore 12.





Galleria fotografica