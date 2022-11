Gli atleti paralimpici nuotano verso il futuro

Cerimonia di chiusura del campus giovanile paralimpico di nuoto

TERMOLI. Giornata di grande festa ieri alla “Fabbrica del nuoto” in via dei Melograni, a Termoli.

Si è chiusa la due giorni dedicata agli atleti paralimpici, attività promossa dalla Finp e dal Cip Molise assieme al campus giovanile Futurora.

Conclusione istruttiva, emozionante e commovente, perché negli occhi di questi giovanissimi atleti c’era vera gioia.

Merito alla storica società sportiva termolese Termoli Nuoto.





Grandi i risultati che atleti paralimpici hanno ottenuto con la maglia in grandi manifestazioni internazionali.

Lo scopo di questo campus fatto a Termoli è proprio quello di cercare in giro per la penisola nuovi e importanti atleti sfortunati per diversi motivi e che proprio nello sport cercano un riscatto e lo sport è la palestra giusta affinché questo possa accadere.

Ieri a salutare i piccoli atleti è arrivata anche Donatella Perrella, presidente del Comitato Paralimpico Italiano per il Molise, che ha voluto conoscere tutti questi atleti arrivati da svariate parti d’Italia e omaggiarli di un piacevole ricordo di questa esperienza molisana.





Da sottolineare l’impegno di Antonella Ruccolo, del presidente della Termoli Nuoto, Antonio Sarracco e il suo staff, il presidente della Fabbrica del Nuoto Giuseppe Lemme, il maestro Luca Barsotti ma anche il fisioterapista Saverio Celebre, la nutrizionista Eliana Nerone, lo psicologo Paolo Panichella, il medico sportivo Roberto Salvatore, le delegate Marche Vanessa Cicchi e dell’Abruzzo Elvia Rega.

Il bilancio alla fine di questi due giorni termolesi molisani del campus di nuoto è estremamente positivo e già si pensa a nuove date, magari anche con climi meno autunnali, per far conoscere anche le bellezze della costa.

Galleria fotografica