Luigi Antonio Simone: un campione del mondo di body building

Luigi Antonio Simone: un campione di body building

TERMOLI. Il cielo su Toronto si è tinto di azzurro con la vittoria di Luigi Antonio Simone che si laurea Campione del Mondo Classic Physique Pro e Vice campione del Mondo Mans.

«Un sogno che si realizza! Emozione unica, tanto da farmi piangere sul palco. Sono Felicissimo, Fiero e Orgoglioso! I sogni?! Esistono, e si realizzano! Grazie Coach Max Corallo per tutto!!! Sai cosa voglio dirti. Grazie Mario Tocci Natural Body Progetto Sparta Wlnb Csen Natural Body di Antonino Sergi per aver posto fiducia in me nel rappresentarvi nel Mondo! Ricambio così! Grazie José Possidente per averci Capitanato in questi giorni di trasferta a Toronto per il mio Primo mondiale all’inseguimento del mio sogno. Grazie Emanuele Rais, sei un compagno davvero prezioso, impressionante quanto tu creda negli altri e nel loro valore.





Uno Spartano vero e proprio, felice di averti avuto al fianco. Grazie @palestraphoenixfitness sei un compagno davvero prezioso, e lo sei stato tanto per noi tutti in questo Viaggio. Grazie a Patryzia PTrainer, lei con il suo impegno continuo è riuscita a tenerci carichi, motivati e soprattutto uniti, anche a distanza. Moderatrice della Nazionale Azzurra e persona squisita! Grazie di Cuore Grazie UFE World Championships per aver reso possibile la realizzazione del mio SOGNO. Siete stupendi. Ci vediamo l’anno prossimo nel 2023.Per ultimi ma non ultimi, il tifo da Casa Italia. Ho sentito tutte le vostre energie sul palco con me, davvero siete stati tantissimi e sono onorato di avervi portato nella realizzazione del MIO SOGNO. ma probabilmente era anche il nostro. Vi Voglio Bene. Ad majora semper spartani!!!» Queste le parole del campione del mondo termolese.





Noi di Termolionline lo abbiamo incontrato per conoscere meglio da vicino e per farci raccontare questa sua disciplina di cui lui oggi è campione del mondo.

Galleria fotografica