La primavera dello sport, in Molise la Giunta Coni nazionale

CAMPOBASSO. «Una promessa che il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò aveva formulato al numero uno del Coni Molise al momento della sua elezione. In quello che era il giro delle periferie rispetto all’organo centrale, la Giunta nazionale del Coni avrebbe fatto tappa anche in Molise.

E così sarà, nel prossimo anno, durante il mese di aprile, giovedì 20. La notizia è arrivata nei giorni scorsi dopo l’ultima giunta (la 1.131esima) ospitata ad Aosta. Nella circostanza, Malagò ha definito anche il calendario per il 2023 che, oltre al Molise, a completamento del tour per le regioni d’Italia, prevederà anche appuntamento con Giunta e Consiglio il 25 e 26 luglio a Milano, in contemporanea coi Mondiali di Scherma e nel novero delle celebrazioni ai meno dodici mesi dall’edizione delle Olimpiadi di Parigi 2024, prologo ai Giochi che proprio Milano, assieme a Cortina, ospiterà nel 2026 nel novero degli sport invernali.

«La presenza della giunta nazionale in Molise – ha sottolineato compiaciuto il numero uno del movimento olimpico territoriale Vincenzo D’Angelo – ed in primis del suo presidente Giovanni Malagò sono il segnale di quanto Roma sia vicina alle esigenze di tutta la nazionale e, in particolare, agli stimoli provenienti dalla nostra regione. Sarà l’occasione per mettere in mostra la nostra nuova casa comune dello sport e per fare il punto su esigenze ed obiettivi locali».

«Peraltro – ha proseguito il presidente del Coni Molise – lo stesso numero uno del Coni, in occasione del nostro ultimo consiglio regionale, ha mandato telematicamente un salto ai partecipanti, confermando la sua presenza in regione il prossimo anno».

Assieme al presidente Malagò, a far parte della giunta nazionale le sue due vice Silvia Salis e Claudia Giordani e – quali membri – i dirigenti Luciano Buonfiglio per la canoa, Giovanni Copioli per il motociclismo, Norma Gimonti per il ciclismo, Gabriele Gravina per il calcio e Luciano Rossi per il tiro a volo, Antonella Del Core e Paolo Pizzo in rappresentanza degli atleti, Emanuela Maccarani in quota tecnici, Sergio D’Antoni per i comitati regionali, Giovanni Gallo per gli enti di promozione sportiva, i membri Cio Ivo Ferriani e Federica Pellegrini, il segretario generale Carlo Mornati, nonché invitati quali auditori i membri italiani onorari del Cio ed il presidente del comitato paralimpico Luca Pancalli».

A renderlo noto il presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo.