Quintino Giordano si mette alle spalle quasi 1.200 runner, "Panoramica" di corsa a Sorrento

GUGLIONESI. Non è il suo personal best ma Quintino Giordano, guglionesano doc, è arrivato 27esimo e quinto di categoria alla "Panoramica" di Sorrento.

Su oltre 1.200 runner, Quintino ha portato in alto il nome di Guglionesi, accendendo come sempre i riflettori su di lui. Un campione che, seppur per 9 mesi fermo a causa di un problema al ginocchio, fa i numeri. E non importa se non si trova tra i top 10. L’importante per Quintino è partecipare e metterci la passione che da sempre lo contraddistingue e che cerca di condividere e insegnare agli altri.

Anche se fuori dai giochi per molto tempo, dopo la caduta esce sempre il sole. La spinta gliela dà la grande forza di volontà, la caparbietà, la testardaggine di voler portare a termine la sua passione.

Un’atleta a tutto tondo e con tanti sogni nel cassetto.

Respirare l’aria natalizia della maratona di Sorrento per Quintino significa vivere e godere di ogni minuto di corsa.

Dare il meglio di sé ogni volta. Sentirsi libero e godere anche del 27° posto. L’importante non è vincere ma come ti senti alla fine di una corsa.

La Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano 27km, uno dei percorsi più affascinanti al mondo, un balcone che si affaccia sulle costiere sorrentina e amalfitana e da cui toccare Capri con un dito.

A capitanare la classifica delle Nazioni presenti sono Repubblica Ceca, Gran Bretagna e USA, da segnalare la presenza di un atleta dalla Nuova Zelanda.

La partenza della gara della 27 km panoramica era alle ore 9. La gara si è snodata per tutta la costiera con un dislivello complessivo di 700 m.

