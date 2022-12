"Lo sport mi ha salvato la vita", Riccardo sconfigge un tumore e torna a correre

GUGLIONESI. In fondo al tunnel c’è sempre la luce. E quella luce, in questo caso lo sport, è stata la salvezza di Riccardo Bruni.

Classe 1989, guglionesano doc, ieri domenica 4 dicembre ha partecipato alla seconda edizione della Corri Lesina. Una corsa di circa 10 km nella quale ha avuto il miglior tempo, 4.19 a km chiudendo i 10 km con il tempo di 42 minuti.

C’è passione e voglia di riscatto. Lo sport per Riccardo significa vita. E al suo fianco c’è chi lo supporta da sempre, la sua splendida famiglia.

«Da runner è il primo anno che partecipo a queste gare. Le sensazioni sono tante e sono indescrivibili. Correre è sì faticoso ma migliora le persone da un punto di vista fisico e psicologico. La corsa fa bene al fisico, il movimento fisico fa bene alle persone. Questo è ciò che penso, anche perché, io in primis ho cercato di sconfiggere un tumore grazie allo sport».

Riccardo ha praticato sin da ragazzino lo sport, «da quando avevo 13 anni frequento palestre. Andavo a lavorare in campagna dopo la scuola per pagarmi il mensile, pratico anche ciclismo con il team Usconio macinando tanti km, da un anno a questa parte mi sono avvicinato al podismo togliendomi tante soddisfazioni grazie anche al mio coach che si prodiga tanto per me. Lui si chiama Gianni Di Blasio dell’Athletic team Termoli Asd, e questo team è lo stesso del gruppo podismo di cui faccio parte».

Perché dici che lo sport ti ha aiutato a sconfiggere un tumore?

«Mi ha aiutato a combattere. Ogni volta che entravo nella sala per sottopormi a una chemio, pensavo di essere una gara. E ce la mettevo tutta. Con le unghie e con i denti. Tutti gli operatori sono stati gentili e disponibili ma andavo contro il consiglio loro e dei medici che mi dicevano di rimanere sdraiato.

Io restavo in piedi fino alla fine del ciclo per 5 -6 ore. Tornavo a casa striminzito e non contento mi facevo 30 minuti di cyclette e dopo collassavo a letto. Mi svegliavo 48 ore dopo ma non era un problema. Io dovevo farcela e per me tutto questo era una gara. Lo sport mi ha tenuto vivo e lo fa ancora».

Questa gara è stata il segno della sua rinascita. Della sua rivincita contro chi gli diceva che non poteva farcela.

E, invece, Riccardo ce la fa. Ce la ogni volta che mette le scarpette da runner, sale una bicicletta e corre. Corre libero come il vento, riprendendosi a pieni polmoni la sua vita.

Galleria fotografica