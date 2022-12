Coppa Molise 2022: Termoli sul podio nelle bocce, ma l'en-plein è del Vinchiaturo

CAMPOBASSO. Doppio successo della società La Torre Vinchiaturo nella Coppa Molise 2022. Le squadre, allenate da Mario Perrella, hanno vinto sia la competizione maschile sia quella femminile.

Una formula della Coppa Molise innovativa: quasi tutte le società molisane si sono ritrovate al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria a Campobasso nella giornata di domenica 4 dicembre per dare il via a una manifestazione che ha visto in campo oltre 150 atleti e atlete. Bello il colpo d’occhio con la struttura campobassana gremita di pubblico per la seconda volta nell’ultimo mese.

La competizione è durata quasi sedici ore: poco dopo le 8 l’arrivo delle squadre nell’impianto del capoluogo di regione con le bocce dei due successi vinchiaturesi lanciate poco dopo le 23.

Nella competizione maschile, grande equilibrio nella finalissima col successo de La Torre Vinchiaturo sulla Monforte Campobasso per 24-22. Stesso risultato con cui la squadra vinchiaturese, in semifinale, aveva superato la Madonna delle Grazie Termoli (terza classificata) dopo una clamorosa rimonta. La Monforte, in semifinale, aveva superato per 24-4 la Frosolonese (quarta), quest’ultima squadra reduce da un incontro di accesso al penultimo atto della kermesse, contro l’Avis Campobasso, durato quasi tre ore.

Nella Coppa Molise femminile, La Torre Vinchiaturo ha messo in riga l’Avis Campobasso (seconda) e la Bocciofila Riccese (terza).

Le due formazioni della società La Torre Vinchiaturo, guidate entrambe da Mario Perrella, sono composte dai seguenti atleti: Corrado Puzo, Maurizio Iacobucci, Berardino Pistilli, Luigino Sacco e Giacomino Farrace (la maschile); Flora Berlingieri, Fernanda Ricciuti, Grazia Lanzillo, Albertina Manna e Caterina Morlacchetti (la femminile).

Un doppio successo che la società vinchiaturese festeggerà quando il CONI Molise consegnerà al club presieduto da Mario Perrella, nel corso di apposita cerimonia, la Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI, riconoscimento conseguito per l’anno 2020, in occasione dei cinquanta anni di attività della Bocciofila La Torre Vinchiaturo.

La kermesse a squadre ha chiuso l’intenso anno della FIB Molise del presidente Giuseppe Formato, eletto al vertice del Comitato Regionale lo scorso 27 febbraio e, insieme al suo gruppo di lavoro, capace di incrementare l’attività boccistica sul territorio regionale, col fiore all’occhiello del 2022, i due eventi federali: la finale della Supercoppa Nazionale della Raffa a Termoli e le finali scudetto dei Campionati Italiani per Società di 1^, 2^, 3^ Categoria con sede centrale il Bocciodromo Comunale di Campobasso. E tante altre manifestazioni che hanno arricchito il 2022 sportivo molisano sull’intero territorio regionale.

Galleria fotografica