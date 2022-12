Al volante come pochi, la passione per i motori del re dello slalom Alfredo Marco Iacoviello

La passione per i motori: intervista al campione di slalom Alfredo Marco Iacoviello

TERMOLI. “Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata. Voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto, sì”.

Oggi vi faremo conoscere Alfredo Marco Iacoviello, un termolese che ha scelto di vivere la sua giovane vita, a sprezzo del pericolo.

Un ragazzo normalissimo, un lavoratore indiscusso, che sa come comportarsi verso il prossimo e nella vita.

Nella sua fanciullezza, Marco trascorre i suoi pomeriggi tra i giochi di strada con gli amici, i libri di scuola ma soprattutto tra i motori per via del lavoro del padre Elmo.

Così nasce questa incommensurabile passione dei motori. La sua è, appunto, una “Vita spericolata” come cita la canzone di Vasco Rossi.





Marco Iacoviello è un campione tutto termolese e molisano di Rally e Slalom. Una attività sportiva certamente non da salotto, ma che ti fa gareggiare sempre con un carico di adrenalina ai massimi livelli.

I bolidi, trasformati per questo tipo di competizioni, bisogna saperli domare e comandare alla grande, altrimenti è un attimo perderne il controllo.

Oggi, queste auto per legge devono essere messe in condizioni di massima sicurezza per il pilota e anche per il pubblico che segue le gare. Uno sport adrenalinico, affascinante e che ti dà tante soddisfazioni.

È uno sport in cui ci sono solo il pilota e la macchina. E per Marco il suo mezzo è paragonabile a una figlia. La cura con amore. Quando lo abbiamo intervistato, la sua Peugeot è arrivata su un carrello per “non farla stancare” e soprattutto per non farla camminare sull’asfalto.

Quando l’ha fatta scendere dal carrello, il suo rombo sembrava nitidamente un ruggito del Re Leone nella savana pronto ad andare a caccia di nuove vittorie.

Con Marco c’è sempre il suo mentore papà Elmo, un ex grande pilota, che in passato ha portato a Termoli gare automobilistiche importanti. Papà Elmo gli fa da navigatore, per cercare di proteggerlo e dargli ottimi consigli. Ecco vi presentiamo Alfredo Marco Iacoviello pilota e campione termolese di Rally e Slalom, fresco vincitore della Coppa Italia di categoria.

Galleria fotografica