Squilli di Trombetta, le "pagelle" promuovono il basket termolese

TERMOLI. Tornano le pagelle dello sport termolese giocato nell’ultimo fine settimana. Il primo podio del nuovo corso spetta al basket.

Air Basket Termoli Voto 8: La squadra finalmente ha trovato una sua fisionomia di gioco. Dopo un inizio come una vettura quando va a tre cilindri, a Pescara anche se ha perso, ha retto alla pari il confronto. Ma soprattutto domenica sera contro il Magic Chieti, la squadra ora pare che voli e l’inserimento di Erik Dimitrov ha dato una spinta in più a tutto il team.

Quest’anno premiamo o bocciamo anche il singolo

Air Basket, Coach Valerio Corvino Voto 9: Da quando c’è lui 3 vittorie su 5 incontri. Le due sconfitte sono giunte contro le prime due della classe Nuovo Basket Aquilano e Amatori Pescara, scusate se è poco. Oggi la squadra vola e finalmente gioca da gruppo coeso. E questo è quello che deve fare un coach, rendere una squadra un gruppo che viaggia all’unisono e Corvino sta facendo questo.

Air Basket, Claudio Suriano Voto 8,5: Claudio ieri sera contro il Magic ha disputato una gara monstre. Ha scaricato in campo, visto anche lo stato fisico ottimale, tutta la rabbia agonistica che si accumula non potendo giocare con regolarità, per via di problemi fisici e forma non al top. Il Coach lo ha caricato a dovere e lui in campo ha ripagato la fiducia alla grande, sciorinando una prestazione da par suo come ai bei tempi nemmeno tanto lontani.

Termoli Calcio, Voto 6,5. Arrivata e sudata oltremodo la prima vittoria di campionato dopo 14 partite, dove ha ottenuto 8 pareggi e 6 sconfitte, un record certamente non invidiabile. Pensate se almeno due o tre di queste avessero portato 3 punti dove eravamo in classifica oggi.

Comunque mentre gli infreddoliti tifosi si stavano rassegnando al nono pareggio, ecco che al quarto minuto e 48 secondi, a 12 secondi dal triplice fischio finale, arriva questa benedetta punizione dal limite di Lorusso che ci regala la prima e agognata gioia del campionato. Speriamo solo che non sia una meteora.

Allenatore Tommaso Licursi, Voto 7: Sostituiva in panchina il titolare Raffaele Esposito squalificato. Il voto non tanto per la prestazione, quelle erano fatte da remoto da Esposito, ma soprattutto perché negli almanacchi, alla voce prima vittoria del Termoli 2022 /2023 nel campionato di serie D, in panchina c’era Tommaso Licursi un portafortuna, ma Tommaso è comunque bravo sia come preparatore e pure come coach.

Fabio Lorusso attaccante Termoli calcio, Voto 7: Un ottimo elemento che abbiamo cominciato ad ammirare ed apprezzare dallo scorso anno.

A sigillare il gol della prima vittoria del Termoli è stato lui. Anche se ce lo siamo sudati tutti, la punizione è stata bellissima.

Il Termoli ha bisogno di qualcun altro in attacco, non sappiamo come stiano le cose ma quando ci era stato detto che De Filippo sarebbe tornato a Termoli eravamo al settimo cielo. Poi, invece non sappiamo i reali motivi anche se li possiamo immaginare, De Filippo è tornato in Eccellenza ad Isernia ed è stato un grande protagonista nel big match Turris Santa Croce e Isernia San Leucio, vinta da questi ultimi. De Filippo oltre a fare due gol ha messo in piedi un autentico show sostituendo un altro bomber Panico che ha chiuso. Rimpianti per noi.

Termoli pallavolo, voto 6: Dopo un bel filotto di risultati positivi, cadono in casa contro una squadra abbordabile, l’Impavida Ortona. La sconfitta, dopo 5 partite, dà un punto a loro e due ai vittoriosi. Quindi una sconfitta non infruttuosa ma comunque sempre una sconfitta. Poi se ottenuta contro una parigrado, allora la cosa fa leggermente arrabbiare, ma comunque ci sta. L’’importante che partite come questa facciano riflettere e siano di lezione per le prossime volte.

Termoli 2016, Voto 5,5.: Un pareggio in casa e una sconfitta per altro contro la seconda in classifica e fuoricasa. D’accordo attenuanti ce ne sono, ma questi due passi falsi, rischiano seriamente di vanificare gli sforzi fatti per arrivare fino al terzo posto di qualche settimana fa. Speriamo siano solo episodi isolati e che fin da subito riprenda a marciare sicuro come stava facendo poco fa.

