Tracine, Nereidi e Murene: che grinta le donne del circolo Canottieri Termoli

TERMOLI. Canottaggio a sedile fisso, non è una disciplina olimpica, ma la passione e il sano agonismo lo rendono uno sport per veri atleti, anche a Termoli. Dobbiamo “ristorare” la componente femminile del circolo Canottieri. Pubblicato l’esito della competizione interna di domenica scorsa per i maschi, dobbiamo anche dare conto delle donne. Sempre l’11 dicembre si è tenuta a Termoli la regata di canottaggio organizzata dall’associazione canottieri di Termoli.

Un impegno che per le atlete è stato probante, culmina nella sana competizione di circolo l’attività di allenamento che non è facile, affatto, specie per gli orari mattinieri in cui viene effettuata.

Uno sprone, a chi voglia avvicinarsi a una pratica sportiva dove carattere e fisico si forgiano in un perfetto gioco di squadra, che si sincronizza nei movimenti e nei pensieri.

Mensa sana in corpore sano, giusto?

Nel torneo del circolo Canottieri Termoli hanno primeggiato le Tracine, seguite dalle Nereidi e infine, ma sempre sul podio, le Murene.

