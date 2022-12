Il liceo Alfano fa incetta di medaglie alla fase provinciale di corsa campestre

TERMOLI. Venerdì 16 dicembre si è svolta a Campochiaro, presso il vivaio forestale “Selva del campo”, con una temperatura vicino allo zero, la fase provinciale dei Campionati Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre.

Nonostante il cielo grigio, il tempo freddo e il tanto fango, che ha reso particolarmente duro il percorso, la chiassosa, vivace e colorata rappresentativa dell’istituto Alfano di Termoli si è distinta per i brillanti risultati conseguiti.

Per le classifiche individuali nella categoria Allievi si sono distinti Leo Grassi, Vittorio Sciarretta e Nicolò Marini, che hanno chiuso la gara rispettivamente al 1°, 2° e 4° posto.

In campo femminile, nella categoria Juniores, da segnalare lo stupendo 2° posto in classifica di Fiorella Colanzi.

Nella classifica a squadre i risultati sono stati ancor più gratificanti: unico istituto a qualificare tutte e quattro le categorie (allievi-allieve-juniores maschile e juniores femminile) alla fase regionale.

In particolare: grande successo per la squadra allievi composta da Leo Grassi, Vittorio Sciarretta, Nicolò Marini Nicolò, Edoardo Ponsanesi, Alessandro Paradiso e Jacopo Marzola; per la squadra juniores femminile composta da Fiorella Colanzi, Sabrina Antenucci, Chantal Napolitano e Martina Cendamo, che sono salite sul gradino più alto del podio portando a casa uno straordinario 1° posto.

Secondo posto per la squadra Allieve composta da Giulia Baldassarre, Francesca Notaro, Irene Candeloro, Viola Gagliardi, Anna D’Agostino e Vanessa Senese, quarto posto per la rappresentativa juniores maschile composta da Vincenzo Vasile, Lorenzo Palumbo e Giovanni Roberto.

Per l’impegno e la determinazione, agli atleti e ai loro docenti i complimenti della dirigente Concetta Rita Niro a nome di tutta la comunità scolastica.

Galleria fotografica