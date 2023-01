I “Figli del Vento” tenuti a battesimo dalla campionessa mondiale Lucia Giuliani

CAMPOMARINO. Si è svolta ieri, sabato 14 gennaio, presso il Ristorante “Le Fantine” a Campomarino, la presentazione della squadra dell’Associazione Sportiva Ciclistica denominata “Figli del Vento”. A presiedere il sodalizio adriatico l’ex campionessa mondiale di cronometro a coppie per Amatori, Lucia Giuliani.

Affiliata all’Opes, aderente in ambito Nazionale al Ministero dell’Economia e finanza “Sport e Salute”, l’Associazione ha come scopo sociale l’organizzazione di Eventi Sportivi e la valorizzazione del territorio del basso Molise, sia dal punto di vista sportivo che turistico.

L’associazione, nata nel 2022, già nella passata stagione ha fatto registrare ottimi successi, aggiudicandosi tra l’altro ben 3 maglie di Campioni Regionali di Categoria con Rosario Iacurti (trascinatore del sodalizio), Fabrizio Persichillo nella Categoria Veterani e Alex Iacurti (figlio d’arte oltre che del vento) che alla prima stagione da agonista, ha centrato un bel traguardo.

Tra gli obbiettivi dell’associazione per l’attuale stagione, sicuramente il Campionato Regionale, il Campionato Italiano della Montagna a Campitello Matese e il Campionato Europeo a Bordeaux in Francia.

I primi componenti già tesserati per il 2023 in quanto in regola con l’autorizzazione Sanitaria all’attività agonistica sono: Lucia Giuliani-Rosario Iacurti-Alex Iacurti- Borsella Angelo, Centofanti Ernesto, Bianchi Guido, Grandi Alessandro, Persichillo Fabrizio, Lacerenza Nicola, Calenda Rino, Primiani Giacinto, Di Renzo Markus, Tarantino Vincenzo, Caputo Raffaele, Bevere Giuseppe, Mascitto Pasquale.

Il responsabile Nazionale Opes, Bruno Irace, da sempre impegnato nello sport e soprattutto nel mondo delle due ruote, ha già affiliato in Molise 27 associazioni ciclistiche e oltre 400 tesserati, quindi una kermesse di tutto rispetto.