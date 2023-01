La "Termoli Athletics" fa il bis nel trofeo "Luigi Di Nunzio"

TERMOLI. Per il secondo anno consecutivo la società Athletic Club Termoli si aggiudica il trofeo "Luigi Di Nunzio", la storica manifestazione regionale di cross (corsa campestre), impeccabilmente organizzata come ogni anno dalla società di atletica campobassana Gruppo Sportivo Virtus presso l'ex Forum Park in quel di Vinchiaturo.

Giunta alla sua cinquantacinquesima edizione, la gara quest'anno è valida come prima prova del campionato di società regionale di corsa campestre e rappresenta da sempre un valido banco di prova per gli atleti che hanno intenzione di programmare il loro anno sportivo nel miglior modo possibile e quindi testare il proprio stato di forma.

Così come accaduto lo scorso anno i ragazzi termolesi hanno trionfato nella classifica generale riportando a casa il prestigioso trofeo per la gioia del loro staff tecnico e del loro presidente prof. Mario Monaco.

Andiamo a menzionare le loro prestazioni; nella categoria ragazze Monica Rucci, Rebecca Senese, Miriam Stradiotti e Tamara Tommasone si piazzano tutte a ridosso del podio; nella categoria ragazzi vince Luigi Plescia, quinto è Davide Sciarretta, seguito da Emanuele Caruso e Gianluca Lorusso.

Nella categoria cadette quinto e sesto posto per Irene Candeloro e Viola Gagliardi seguite da Frida Sarcinelli e Maria Tommasone; nella categoria cadetti Martino Peroni giunge quinto e Matteo Candeloro chiude la gara con una buona prestazione; nella categoria allieve Vanessa Senese giunge terza e Susanna Tommasone sesta.

Infine, nella categoria allievi, Leo Grassi vince a mani basse la propria competizione seguito da Nicolò Marini e Lorenzo Maccarelli, rispettivamente quarto e quinto.

Per gli atleti termolesi non si poteva immaginare un inizio d'annata migliore, si prospettano buone sensazioni per i prossimi appuntamenti di cross previsti nelle settimane che verranno, e che consentiranno ai ragazzi di affrontare al meglio i duri allenamenti settimanali allo stadio Cannarsa.

Galleria fotografica