Squilli di Trombetta: in rassegna il weekend sportivo

TERMOLI. Questa settimana il gradino più alto del nostro podio va assegnato all’atletica leggera e, precisamente alla società termolese Termoli Athletics. Voto 10.

Per il secondo anno consecutivo, la società Athletic Club Termoli si aggiudica il trofeo "Luigi Di Nunzio", la storica manifestazione regionale di cross (corsa campestre), impeccabilmente organizzata come ogni anno dalla società di atletica campobassana Gruppo Sportivo Virtus presso l'ex Forum Park in quel di Vinchiaturo.

Giunta alla sua cinquantacinquesima edizione, la gara quest'anno è valida come prima prova del campionato di società regionale di corsa campestre e rappresenta da sempre un valido banco di prova per gli atleti che hanno intenzione di programmare il loro anno sportivo nel miglior modo possibile e quindi testare il proprio stato di forma.

Così come accaduto lo scorso anno i ragazzi termolesi hanno trionfato nella classifica generale riportando a casa il prestigioso trofeo per la gioia del loro staff tecnico e del loro presidente professor Mario Monaco. Andiamo a menzionare le loro prestazioni; nella categoria ragazze Monica Rucci, Rebecca Senese, Miriam Stradiotti e Tamara Tommasone si piazzano tutte a ridosso del podio; nella categoria ragazzi vince Luigi Plescia, quinto è Davide Sciarretta, seguito da Emanuele Caruso e Gianluca Lorusso. Nella categoria cadette quinto e sesto posto per Irene Candeloro e Viola Gagliardi seguite da Frida Sarcinelli e Maria Tommasone; nella categoria cadetti Martino Peroni giunge quinto e Matteo Candeloro chiude la gara con una buona prestazione; nella categoria allieve Vanessa Senese giunge terza e Susanna Tommasone sesta. Infine, nella categoria allievi, Leo Grassi vince a mani basse la propria competizione seguito da Nicolò Marini e Lorenzo Maccarelli, rispettivamente quarto e quinto. Per gli atleti termolesi non si poteva immaginare un inizio d'annata migliore, si prospettano buone sensazioni per i prossimi appuntamenti di cross previsti nelle settimane che verranno, e che consentiranno ai ragazzi di affrontare al meglio i duri allenamenti settimanali allo stadio Cannarsa.

Al posto d’onore un gradino più giù questa settimana si posiziona la pallavolo maschile di Serie C interregionale, la Termoli pallavolo. Voto 9.

I ragazzi di Palli con un secco 3 a 0 liquidano la pratica Montesilvano in scioltezza e se pensiamo che questa era la prima gara dopo la sosta natalizia, la vittoria assume ancora più consistenza. Con questi 3 punti spicca un bel salto in avanti verso posizioni più consolidate. Ottimo momento per la formazione termolese che ancora una volta dimostra volontà e caparbietà di voler far bene come è accaduto nelle ultime stagioni.

Calcio di promozione regionale. Termoli 2016. Voto 7.

Un voto che equivale anche il bottino di reti segnata in una partita che già definirla tale è un azzardo e un’offesa per chi ama questo sport. Nulla da eccepire per i termolesi, che hanno approfittato del turno agevole contro l'Altilia Samnium.

Calcio serie D, Termoli Calcio 1920. Voto 6.

Tolentino era uno snodo importante da vincere, aver anche rischiato di perdere non è stato bello, per fortuna la squadra ha reagito nel finale e ha colto almeno il pareggio e la cosa alla fine va accettata. Noi comunque giochiamo, creiamo occasioni ma scarsamente riusciamo a finalizzare e questo è un problema. Forza ragazzi che nulla è ancora perduto

Le note più dolenti questa volta ce le offre il basket di serie C Gold, l’Air basket Termoli. Voto 5,5.

Allora se la partita di Isernia contro la New Fortitudo fosse terminata dopo 6 minuti dall’inizio del quarto tempo, di sicuro il voto sarebbe stato di sufficienza piena, ma purtroppo l’Air ha commesso lo stesso errore che aveva commesso contro il Nuovo Basket Aquilano. Dopo aver stradominato per tre quarti, all’ultimo mostrava la lingua, solo che contro gli aquilani, c’erano ancora gocce di ossigeno in corpo per la zampata vincente sul filo di sirena. Domenica ad Isernia, questa zampata non c’è stata e nel finale dopo averli tenuti a bada a debita distanza, alcuni errori di deconcentrazione hanno permesso alla New Fortitudo di tirare di nuovo fuori la testa dal sacco dove i termolesi li avevano messi a riposo. I pentri si aggiudicano la contesa di corto muso, tra il disappunto dei termolesi e di noi tifosi che seguivamo la gara via web.

