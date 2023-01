Squilli di Trombetta, le "pagelle" promuovono la pallavolo termolese

TERMOLI. I podi più alti, per questo fine settimana da brividi per il reale freddo invernale, se li dividono la pallavolo e il calcio di promozione.

Volley di serie C Termoli Pallavolo Voto 9,5: Continua il momento positivo ed esaltante per i maschietti della pallavolo maschile della “Termoli Pallavolo” allenata da Mauro Palli. Ottengono 3 punti casalinghi contro la terza in classifica, la Virtus Volley Paglieta A.S.D. Una vittoria per nulla scontata se poi teniamo conto che gli abruzzesi sono partiti a razzo aggiudicandosi il primo set 25 a 16. All’inizio del secondo periodo, i termolesi si sono scossi ed allora per il Paglieta sono stati dolori. La Palli’s Band ha iniziato a suonare la sua personale sinfonia e per gli avversari non c’è stata più storia. Terzo posto ad un punto e gasamento a mille, ma sempre con i piedi ben piantati per terra altrimenti ci potrebbero paventare brutte sorprese.

Calcio di promozione molisana Termoli 2016. Voto 9: Torna ad essere la ditta del gol il Termoli 2016 e lo fa proprio nella partita, forse, più difficile delle ultime settimane, al campo della Polisportiva Santi Pietro e Paolo, di fronte lo Spinete. Un big match tra squadre di alta classifica e i giallorossi di Ricci tornano a segnare con mister 100 goal Impicciatore. Un 3 a 1 che va oltre il risultato finale e proietta la formazione termolese da sola al terzo posto con un bottino di 32 punti che per la squadra vale oro.

Calcio a 5 Serie C1 girone B Arcadia Termoli Calcio a 5. Voto 7. Fa suo lo scontro diretto con la Polisportiva Kalena 1924, posizionandosi a pari punti proprio con la Kalena al terzo posto con 18 punti, con la doppietta di Letto. Gol di Tenace e D’Amico più un autogol. Una buona gara e condizione pimpante per la squadra termolese.

Calcio di Serie D girone F Termoli Calcio 1920. Voto 6: Altra sconfitta di misura con una squadra di alta classifica. Il problema, oggi, non è il gioco o l’inferiorità tecnica con le squadre di vertice. Il Termoli gioca, pressa e va vicino al gol in più di una occasione. La stessa cosa è successa domenica contro il Trastevere. I romani hanno subito ma essendo una squadra ben impostata e quadrata hanno rintuzzato tutti gli attacchi o presunti tali del Termoli e, appena gli si è presentata l’occasione, hanno colpito. Questo per dire che il Termoli, deve risolvere un problema serio in zona gol, perché fino al limite dell’area avversaria è perfetto e gioca bene, ma quando si tratta di sfoderare l’affondo decisivo la squadra si arena e la salvezza piano piano si allontana.

Calcio a 5 Serie C1 Girone B Iuvenes Termoli. Voto 5,5: Lo scorso anno la squadra di Andrea Putzu fu una rivelazione, quest’anno sembra che accusi qualche problema. La partitica di domenica non fa testo. Avevano di fronte la prima della classe Torremaggiore e una sconfitta magari ci può stare. Il calcio a 5 è un gioco basato sulla tecnica pura e cristallina ed è un calcio soprattutto per giocatori dal tocco felpato.

Questa volta il gradino più basso se lo prende il basket di serie C Gold Air Basket Termoli. Voto 5: Se a Isernia hanno perso di cortissimo muso, soprattutto per disattenzioni raggruppate negli ultimi giri di lancette, domenica hanno perso in casa con un Palazzetto stracolmo di tifosi di lunghissimo muso (58 /78) contro il Roseto 2020 che, a parere nostro personale, è forse la migliore squadra del girone. Questo però non giustifica la squadra che, per tutti i quattro periodi, ha dovuto sempre rincorrere i rosetani. Un passo decisamente indietro rispetto alle ultime esibizioni. Speriamo sia solo una crisi passeggera, perché a questo punto della stagione non sarebbe auspicabile questa involuzione in negativo non solo per i risultati. La squadra è forte è può fare decisamente meglio di quanto abbiamo visto con l’Isernia e soprattutto con il Roseto.

