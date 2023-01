Squilli di Trombetta, le "pagelle" promuovono il calcio termolese

TERMOLI. Il calcio torna sui gradini più alti del nostro podio, quello più alto spetta di diritto alla nostra rappresentante nel campionato di promozione regionale. Termoli 2016 voto 10.

Domenica è andata a vincere contro tutti i pronostici a San Bartolomeo in Galdo, dove da tempo immemore nessuna ci era riuscita, contro l’imbattuta e capolista del campionato il Real Fortore. Con un gran gol di Letto, li ha mandati a nanna rimboccando loro pure le coperte in un “letto” davvero molto scomodo.

Sia Chiaro la loro sconfitta non pregiudica minimamente la loro solida leadership in classifica, ma ha leso un tantino la loro autostima di poter vantare con fierezza questo record. La squadra di Ricci che, come avevamo già avuto modo di dire, era in forte crescita, domenica l’ha aspettata e al momento giusto l’ha colpita al cuore. Questa vittoria per i termolesi sancisce che ora questa è davvero una squadra compatta ed ora sono saliti da soli al terzo posto. C’è più di una speranza per arrivare alla fine anche da secondi, la vittoria è ormai ad appannaggio del Real Fortore a meno di qualche tsunami al momento impensabile. Ma il Termoli 2016 c’è e si vede.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920 voto 9,5: Finalmente e sottolineiamo finalmente il Termoli ottiene quanto merita. Dopo le immeritate sconfitte casalinghe contro Pineto e Trastevere dove subendo solo un tiro in porta hanno dovuto subire due sconfitte, domenica contro una signora squadra che abita nei quartieri alti della classifica, giocando in uno stadio imponente come lo stadio delle riviere di San Benedetto del Tronto, riesce a battere con una gara accorta, diligente e caparbia il Porto D’Ascoli piu di quanto poi dice il risultato di 0 a 1. Inoltre, da sottolineare le occasioni nel finale di gara non concretizzate, prima da Baldè e poi su rigore da Antezza, che avrebbero reso più giustizia al predominio giallorosso.

Pensate se il Termoli riesce nelle prossime tre partite racimolare 7 punti, ci troveremmo dal penultimo attuale posto, quasi a metà classifica. Tutto è ancora possibile e basta solo crederci e il Termoli ha il dovere di crederci perché oggi la squadra c’è e si vede.

Pallavolo serie C Maschile Termoli Pallavolo Voto 9: La domanda nasce spontanea, ma questa Termoli Pallavolo dove vuole arrivare? Ogni anno parte senza squilli di Tromba (per quelli di Trombetta abbiamo il copyright) poi però durante la stagione tomo tomo, cacchio cacchio, ecco che comincia ad inanellare vittorie che la fanno salire come unica cenerentola molisana,

La Palli’s Band dall’inizio del nuovo anno non sbaglia un colpo. Domenica a Lanciano è partita un po’ con il freno a mano tirato, ma dal secondo come una vettura diesel ha ingranato la marcia e per i lancianesi è stata notte fonda. Ora eccoli lì soli soli al quarto posto in piena zona Play off. Ora un altro quesito da porre ai ragazzi, cosa vogliamo fare da grandi?

Calcio a 5 Serie C 1 Girone B Arcadia calcio a 5. Voto 6,5. Pareggia 3 a 3 in uno scontro diretto per le posizioni medio alte della classifica, contro la Frenter Larino. Mantiene salde le posizioni, la squadra regge bene il confronto, magari con una vittoria tutto sarebbe apparso più nitido. Ma a volte bisogna sapersi accontentare e questo ha fatto l’Arcadia, per la vittoria chissà andrà meglio la prossima volta.

Basket serie C gold Air Basket Termoli. Voto 6. Siamo alla terza sconfitta consecutiva. L’Air dopo aver condotto almeno 3 periodi davanti, la squadra pecca sempre nei soliti errori di precisione, una costante fissa sui tiri liberi ogni volta, mai che si segnino due tiri consecutivamente, se ne segna uno e sistematicamente si sbaglia il secondo. Peccato perché poi in fin dei conti la squadra è forte ma dobbiamo dirlo si perde spesso in un bicchier d’acqua e questo non è un bene.

Calcio a 5 Serie C1 Girone B Iuvenes Termoli. Voto 5,5. Perde in casa con un non irresistibile Portocannone 1993 penultimo in classifica. Questo è un segnale tangibile che quest’anno per la squadra di Andrea Putzu ci siano parecchie difficoltà da affrontare, ripetersi lo sappiamo non è affatto facile, l’importante è riuscire a portare avanti con dignità l’impegno quello sarebbe più che una vittoria sul campo.

