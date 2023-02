Athletic Club Termoli ha festeggiato il decennale

TERMOLI. Compleanno a due cifre alla Athletic Club Termoli asd, che ha festeggiato il decennale lo scorso 31 gennaio.

Creata da un piccolo gruppo di podisti alla ricerca della sana competizione e della voglia di divertirsi, con il trascorrere del tempo grazie al lavoro profuso dai diversi componenti del direttivo oggi l'Athletic Club Termoli Asd può vantarsi di essere la società di atletica leggera con il maggior numero di tesserati nella regione Molise, e questo per il secondo anno consecutivo. Gli atleti di questo gruppo sportivo ogni anno partecipano a quelle che possono essere considerate le più importanti gare al mondo a livello di podismo nazionale ed internazionale e parliamo delle varie maratone di Roma, New York, Londra e Parigi, ma negli ultimi anni particolare attenzione è stata dedicata al settore giovanile.

Infatti l'associazione è da sempre iscritta alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e sono ben cinque gli istruttori federali che da un po' di anni stanno coltivando il talento dei numerosi ragazzi che frequentano gli allenamenti pomeridiani allo stadio "Cannarsa" di Termoli, garantendo poi loro la possibilità di partecipare a quelle che sono le più importanti manifestazioni di atletica leggera e di cross a livello regionale. Anche in questo ambito i risultati non sono tardati ad arrivare visti i numerosi titoli di campione regionale che molti di questi ragazzi hanno riportato a casa negli ultimi anni ravvivando lo spirito di squadra per questa che come tutti sanno è un'attività sportiva di enorme sacrificio fisico e mentale. Impostando i propri progetti sempre in collaborazione con le istituzioni locali ci si augura di poter proseguire per i prossimi dieci e più anni con lo stesso entusiasmo e con gli stessi risultati sperando anche di poter usufruire di impianti più efficienti che possano poi conseguentemente migliorare i successi sin qui ottenuti.

Nel programma di attività per il 2023 sicuramente ci saranno due competizioni organizzate dalla società a Termoli, una di cross il prossimo 26 Febbraio presso l'avio superficie dell'Associazione Sportiva Molise Ultravolo in località Rio Vivo valida come tappa del campionato regionale di Cross e l'altra in programma quest'estate come tappa del prossimo campionato di gare podistiche del Corri Molise.

Buon compleanno Athletic Club Termoli.