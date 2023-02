Squilli di Trombetta, le pagelle premiano la Termoli pallavolo

TERMOLI. Le pagelle dello sport termolese, vedono ancora una volta la leadership della Termoli pallavolo. Voto 9,5.

La Termoli Pallavolo ormai non si ferma più. Alla sua terza vittoria di fila, questa volta ha regolato con un secco 3 a 1 addirittura i secondi in classifica. Vittoria per i termolesi che, così facendo, consolidano e blindano il quarto posto in classifica e la loro partecipazione ai play off. Partiti subito alla grande con un 25/19, lottano alla pari nel secondo e soccombono per soli 4 punti, ma poi nei successivi tempi 25/ 25/15, non c’è più storia. I ragazzi ormai sono un perfetto meccanismo che va oliato di tanto in tanto solo per non perdere la cadenza che ormai ha assunto. Un passo di carica davvero esponenziale, questi ragazzi senza fare voli pindarici, potrebbero essere in grado di compiere anche imprese impensabili.

Al secondo posto ci mettiamo, eccezionalmente, la squadra di Calcio a 5 dell’Istituto E. Majorana. Voto 9. Il palcoscenico è di quelli importanti, la posta in palio anche, le quattro contendenti termolesi si sono sfidante inizialmente in due semifinali che hanno visto accedere alla finale la scuola di via Palermo, ai danni dell’istituto alberghiero “Federico di Svevia”, e il liceo scientifico Alfano da Termoli, che ha, a sua volta, sconfitto l’istituto Boccardi-Tiberio. Dopo due agevoli vittorie, le due squadre più forti si sono affrontate per stabilire non solo la vincitrice, ma anche quella che avrebbe potuto continuare a sognare. I ragazzi del Majorana, nonostante l’iniziale svantaggio, riescono a ribaltare il risultano grazie a un gran gol di capitan Zecchillo e sulle ali dell’entusiasmo trovano nuovamente le reti di Zecchillo e Colucci per inchiodare il risultato sul definitivo 5-2. È apoteosi per il giovane gruppo, che può proseguire il suo cammino.

Calcio a 5, serie C1 girone B. Arcadia Termoli Voto 7. Consolida la terza posizione battendo nettamente l’Unione Sannio CCC confermando le ottime impressioni mostrate fin dall’inizio stagione. La squadra è in palla e volendo può ancora insediare la seconda piazza oggi ad appannaggio del Futsal San Severo.

Calcio serie D, girone F. Termoli calcio 1920 Voto 6,5. Ancora un pari ottenuto contro una delle squadre che sta meglio di tante altre anche più avanti in classifica, il Roma City allenato da Francesco Statuto, ex giocatore professionista che ha cominciato con l’A.S. Roma prima giovanile e poi anche la prima squadra. Il Termoli comunque continua a smuovere la classifica in una partita che ha avuto un solo dominatore ufficiale, il forte e gelido vento che ha disturbato le due squadre per tutti i 90 minuti. Un pareggio che poteva essere anche una sconfitta, ma che alla fine ha rischiato di trasformarsi addirittura in una vittoria se solo il portiere ospite non fosse stato così bravo, su un tiro di Carnevale al 94°, a deviare in angolo un pallone che il vento stava facendo entrare in porta. Per onestà di cronaca bisogna dire che il Roma City prima del loro gol aveva fallito un calcio di rigore.

Basket serie C gold, Air Basket Termoli Voto 6: Della partita contro l’Olimpia Mosciano, avversario sicuramente abbordabile, possiamo salvare solo il risultato che come da pronostico è stato ad appannaggio dei ragazzi di Corvino. Ma per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra, ci è parso di vedere una involuzione negativa in loro. Abbiamo visto gli ospiti che, con un onesto fraseggio e palleggio, spesso s’infilavano tra le maglie di una difesa invisibile, come il coltello nel burro. Per fortuna, però, compensata da un attacco di Renè Maurice Ndour. Sia chiaro, sulla vittoria strameritata dei nostri ragazzi nulla da eccepire, dopo tre sconfitte consecutive, ci voleva una vittoria per ridare un po’ di fiducia all’ambiente. In vista dei play off, a cui giustamente ambiscono i termolesi, bisogna osare di più.

Calcio a 5 serie C1 girone B Iuvenes Termoli Voto 5: Continuano a fioccare sconfitte in casa Iuvenes Termoli, anche se la classifica non è certo deficitaria. Comunque la squadra di Putzu nemmeno può dormire sonni tranquilli: ad essere risucchiati più giù è un attimo.

Galleria fotografica