“Fitness Day”, prima gara di Acqua Cross Training in piscina

TERMOLI. Il Comitato regionale Fin Molise, organizza a Termoli, in via del Pesco 35, nella piscina de "La Fabbrica del Nuoto", la prima edizione della competizione regionale di Fitness in acqua bassa e Acqua Cross Training Molise. È la prima volta che viene organizzata in Italia una competizione regionale di tale disciplina.

L’evento denominato “Fitness Day” si svolgerà domenica 12 febbraio alle ore 10. Ci saranno due tipologie di prove: la prima di Acqua Cross Training è una gara individuale che comprende 4 esercizi tipici del crossfit svolti in successione; la seconda gara è a squadre e consiste nel creare una coreografia con elementi tecnici obbligatori e non tipici della disciplina dell’acquafitness.

«Siamo davvero orgogliosi di poter disputate il primo campionato regionale della nostra delegazione dedicato all’acqua fitness! Sarà’ una giornata di puro divertimento!

Il settore Propaganda, di cui è responsabile la nostra dott.ssa Antonella Manes, si arricchisce di queste nuove attività’ sul territorio regionale, che a breve, il 26 febbraio 2023, sarà da palcoscenico anche della prima tappa nazionale legata alla fase interregionale del centro sud. Vi aspettiamo tutti, domenica 12 febbraio, nella piscina della Fabbrica del Nuoto per trascorrere insieme, una mattinata di fitness, musica e benessere!»

