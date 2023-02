Squilli di Trombetta, le pagelle dello sport termolese

TERMOLI. Le pagelle del fine settimana sportivo di Termoli vedono sul podio il calcio. Vediamo insieme com'è andato questo weekend.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 8,5 Ormai sembra abbia preso il volo e può insidiare anche il secondo posto all’Atletico San Pietro in Valle che oggi è lontano solo 5 punti, con una formazione capace di andare a rete anche coi difensori, questo la dice lunga sul fatto che la squadra di Ricci sia finalmente sbocciata, raccogliendo i frutti del buon lavoro di semina fatta fin qui.

Calcio a 5 serie C1 Girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli. Voto 7,5: Il terzo posto è arrivato in solitario, dopo la vittoria contro l’abbordabile Futsal Torremaggiore, ed entra nel mirino anche il secondo che è lì a portata di mano. Solo 3 punti di distacco con il Futsal San Severo. La squadra, a differenza della passata stagione, è molto più determinata e convinta e questo sicuramente potrebbe essere un’arma vincente.

Basket Serie C Gold Air Basket Termoli Voto 6,5: Questa volta sono i nostri ragazzi a vincere di corto muso a Orsogna contro l’Unibasket Lanciano. I Termolesi ora si preparano ad affrontare la fase ad orologio puntando la barra verso i play off. La squadra c’è deve solo essere più concentrata e attenta sempre verso i soliti problemi. atavici sui tiri liberi ha una percentuale di errori davvero incredibili come anche con i Siamo giunti ad una conclusione, numeri alla mano, che almeno due o tre sconfitte ottenute in questa regular season potevano essere vittorie.

Calcio Serie D Termoli Calcio 1920 Voto 6: Dopo quasi 24 ore ancora non si sbollisce la rabbia per non essere riusciti a portare 3 punti vitali dall’Aragona vuoto di Vasto. Partita condotta per gran parte del match, con un rigore fallito e altre azioni pericolose contro un Vasto dimesso che in 90 minuti che ha colpito un palo e segnato in modo inatteso, visto l’andamento dell’incontro.

Per fortuna il carattere del Termoli ha permesso di scongiurare una sconfitta che sarebbe stata beffarda, grazie a Lorusso, ma meglio sarebbe stato portare a casa i 3 punti meritati sul campo. Domenica prossima arriva l’Avezzano.

Volley Serie C Termoli Pallavolo Voto 5,5: Per un paio di settimane è stata sul podio più alto. Sabato, l’Alba Adriatica ha frenato la corsa dei termolesi che sembrava quasi inarrestabile. I termolesi un punto se lo sono portati a casa. Ma è bene riflettere su questa mezza battuta d’arresto. Perché è chiaro, mai abbassare la guardia, prevenire è meglio che curare.

