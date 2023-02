Fabbrica del Nuoto: che successo al primo "Fitness Day"

TERMOLI. Successo per la prima edizione del campionato regionale di Fitness day di scena a Termoli nel fine settimana scorso, nella piscina de la Fabbrica del Nuoto.

Nella competizione, unica nel suo genere in Italia, organizzata dalla Fin Molise si sono disputate prove a squadra di fitness in acqua bassa, e individuali di acqua cross training.

Il titolo regionale di fitness in acqua bassa, che prevedeva l’esecuzione di una coreografia caratterizzata dagli elementi tecnici obbligatori della dell’acqua fitness è andato alla squadra della M2 composta Maria Dolce Ricchetta, Vanessa Amici, Valeria Riccio, Patrizia Romano, Marilyn Caruso, Arianna Natale e Lia Natale. Al secondo posto si è piazzata la squadra della Fabbrica del Nuoto con Gina Palmieri, Antonella Manes, Valeria Del Rosso, Erika Cappella, Rosalinda Maselli e Annamaria Spagnoletti.

Nella gara individuale di acqua cross training (4 esercizi tipici del cross svolti in successione) il titolo il titolo regionale lo ha conquistato Maria Teresa Colarelli (Fabbrica del Nuoto) che ha preceduto sul podio Amelia Mascioli (m2) e Cristina Damiano (m2). Al maschile titolo regionale per Francesco Marone (Termoli Nuoto), Sandro Ianieri (Termoli nuoto), e Roberto Rampino (m2). Un premio speciale è andato anche a Nico Aurisiccchio (m2).

“È stata una giornata di competizione – sottolinea il delegato regionale Fin Amelia Mascioli – ma anche di tanto divertimento. Per la prima volta in Molise è stato organizzato un campionato di fitness in acqua disciplina che anche nella nostra regione ormai conta moltissimi iscritti ed appassionati. Forti di questo successo ed entusiasmo adesso ci prepariamo ad accogliere la fase interregionale del Centro Sud Italia il prossimo 26 febbraio sempre nell’impianto della Fabbrica del Nuoto a Termoli”.