Squilli di Trombetta, le pagelle dello sport premiano il calcio

TERMOLI. Questa settimana la palma dei migliori va al calcio di Serie D girone F Termoli Calcio 1920, voto 8.

Carattere 9, gioco 7, media voto 8. Il Termoli batte un Avezzano che, già nella gara di andata, meritava di farlo.

Domenica si è ripreso quello che gli era stato tolto, e questi 3 punti sono pesantissimi perché li rimettono pesantemente in gioco per la permanenza in serie D senza passare per i play out.

La zona salvezza non è più un miraggio, ora bisognerà sfruttare anche la seconda opportunità casalinga che ci offre il calendario. Domenica arriva l’Alma Juve Fano. Anche lei, come l’Avezzano, con noi ha sofferto e strappato un 1 a 1. Se contro i marchigiani otterremo i 3 punti, allora potremmo già iniziare a sottoscrivere la salvezza giallorossa. Domenica poi abbiamo visto anche un carattere tosto del Termoli, ha chiuso in 9 per decisioni abbastanza discutibili dell’arbitro brindisino, ma nonostante il forcing spietato dei marsicani, i giallorossi hanno resistito caparbiamente e hanno portato a casa l’importante vittoria.

Calcio promozione molisana Termoli 2016, Voto 7,5: Anche se la partita a Montenero sulla carta era abbordabile, sappiamo benissimo che questo tipo di partite, nascondono sempre mille insidie. Il Termoli 2016 non è caduto nella trappola, ha vinto, convinto e, quel che più conta, consolidato il terzo posto in classifica. Cosa si vuole di più dalla vita?

Basket promozione Abruzzo- Molise, Airino Basket Voto 7: In attesa del ritorno in campo del Basket Serie C Gold per la fase a orologio, si mette in mostra l’AirinoBasket di Promozione che, dopo una serie di sconfitte consecutive, ha deciso drasticamente di invertire la rotta e domenica scorsa ha ottenuto la sua seconda vittoria. Nella prima vittoria, addirittura, si sono presi il lusso di battere la capolista Tiger Sharks Giulianova che, probabilmente, ha commesso l’imperdonabile errore di sottovalutare un avversario che invece andava rispettato. Nella seconda vittoria consecutiva, i ragazzi di Coppola hanno battuto a casa loro la Gio Bk Ortona, una vittoria di stretta misura ma comunque preziosissima. Come dice il famoso detto non c’è due…

Pallavolo serie C interregionale Termoli Pallavolo Voto 6,5: Altra partita che si risolve al Tie – Brek questa volta a favore dei ragazzi di Palli, che consolidano la zona Play Off e il quarto posto. Partita dura e faticosa da portare a casa. Il volley è una disciplina bellissima ma molto umorale, all’interno di un set a 25 possono coesistere tanti momenti che cambiano di continuo le carte in tavola, se poi tra le due contendenti il divario è minimo allora tutto è il contrario di tutto e tutto può accadere. Questo è successo domenica sera al PalaSabetta, per fortuna poi alla quinta partita a spuntarla sono stati i nostri ragazzi che si sono portati a casa almeno 2 punti preziosi.

Calcio a 5 serie C 1 girone B Iuvenes Voto 5,5: Con l’Arcadia che riposava è scesa in campo solo la Iuvenes Termoli e purtroppo è arrivata una nuova sconfitta che conferma che per i ragazzi di Putzu, questa stagione non è nata come lo scorso anno sotto buone stelle. Anche se la classifica, al momento, non è drammatica alla lunga potrebbe divenirla. La sconfitta contro la terza in classifica poteva anche starci ma urge per questi ragazzi un po’ di caparbietà e reazione.

Galleria fotografica