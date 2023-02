Squilli di Trombetta, diamo i voti allo sport termolese

TERMOLI. Le pagelle del fine settimana sportivo delle squadre di Termoli, vedono come prima in classifica il basket.

Basket 3x3: studenti dell'istituto Alfano Voto 10 con lode. Presso il Palavazzieri di Campobasso, gli alunni della categoria allievi dell'Istituto Alfano da Termoli, guidati dal docente di Scienze motorie Andrea Putzu, si sono aggiudicati la fase provinciale del torneo di basket 3x3.Dobbiamo dire anche che anche in altre discipline sportive il liceo Scientifico Alfano si è sempre distinto con prestazioni convincenti ma soprattutto vincenti portando sempre in alto con orgoglio il nome della loro scuola e men che meno quello della nostra città. Il loro docente Andrea Putzu con la sua squadra di calcio a 5 serie c1 girone B, spesso è stato protagonista positivo con la sua Iuvenes Calcio a 5, quest’anno un po’ meno ma come dimostra con questi ragazzi è comunque sempre sul pezzo, complimenti.

Basket promozione Abruzzo Molise Airino Basket Voto 9: Se è vero che in ambito investigativo tre indizi costituiscono una prova, per L’Airino Basket Termoli alla conquista della terza vittoria consecutiva, diciamo che possiamo sentenziare senza appello che la squadra è finalmente sbocciata e sembra che ormai non la riesca a fermare più nessuno. Batte a domicilio la M&F Giulianova, in un colpo solo centra la terza vittoria di fila e sorpassa lasciando a loro l’ultima posizione in classifica.

Un bel periodo per i ragazzi di Coppola con Cau e Fanelli in doppia cifra 15 e 13, ma ottimi score per Pascucci 9, Gioia, De Fenza e Rinaldi con 8, Martino 7, Davico 4, Marone, Silos 2 Benaduce 1. Se è anche vero che l’appetito vien mangiando, forza ragazzi che siamo appena all’aperitivo.

Calcio di promozione Termoli 2016 Voto 7: Dopo la vittoria di domenica a Baranello per 1 a 3 avrebbe meritato un voto più alto. Ci sono stati avvenimenti che non giovano a favore della squadra. Qualche settimana fa la squadra ha schierato un giocatore gravato da squalifica. Naturalmente noi optiamo per la involontarietà dell’episodio e lasciamo il beneficio del dubbio.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920 Voto 6: Perde una grossissima occasione la squadra giallorossa non centrando la vittoria nella seconda gara consecutiva in casa contro l’Alma Juventus Fano. Alla fine ne esce fuori uno zero a zero, che non aggrava la posizione in classifica, visti i risultati della giornata.

Il Termoli ha giocato per 70’ anche in superiorità numerica ma non ha saputo approfittare del vantaggio. Domenica prossima si va a Pedimonte Matese a trovare una squadra davvero forte che, purtroppo, non ha solo Vittorio Esposito come punto di forza.

Calcio a 5 serie C1 Girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli Voto 6: Ha perso dopo la giornata di riposo, ma ci può stare. L’avversario di turno era la prima della classe e, nonostante tutto, non hanno avuto vita facile per battere i nostri rappresentanti.

Calcio a 5 serie C1 Girone B Iuvenes Termoli Voto 5,5: Purtroppo per la squadra di Putzu, anche se la classifica non preoccupa più di tanto, i risultati hanno solo una configurazione che porta solo alla sconfitta.

Basket serie C Gold fase a orologio Air Basket Termoli voto 5: Non è stata la miglior partenza possibile nella nuova fase del campionato quella a orologio. II Vasto Basket centra la terza vittoria di questa stagione contro l’Air Termoli, proclamandosi ufficialmente come bestia nera della squadra termolese. Davvero una giornata da dimenticare non solo per il risultato finale, ma anche per quel finale surriscaldato, con i tifosi inviperiti per alcune decisioni, a detta loro, sbagliate dei direttori di gara. La panchina dei termolesi espulsa in toto dal parquet, parole grosse volate ed ora ci saranno probabili decisioni punitive dai giudici sportivi.

Situazioni non usuali al chiuso di un palazzetto, ma più visibili negli stadi calcistici. Peccato si è persa un’occasione, ora vedremo cosa accadrà nelle prossime 8 partite della fase a orologio, per cercare di conquistare i Play Off.

