Fabbrica del Nuoto: a Termoli la vittoria del Molise nello sport

TERMOLI. Sono due le città molisane che, nella giornata di domenica 26 febbraio, si sono distinte in una manifestazione a livello inter regionale di Fitness e Acqua Cross Training.

Nella giornata di domenica 26 febbraio si è tenuta per la prima volta una manifestazione inter regionale organizzata dalla Fin (Federazione Italiana Nuoto) e divisa in un due fasi: mentre adesso hanno potuto gareggiare le regioni del Centro Sud, con la vittoria del Molise, dobbiamo invece aspettare domenica 19 Marzo per assistere anche alle regioni del Centro Nord.

Le attività di punta di domenica 26 Febbraio sono state ben due: il Criterium di Fitness in Acqua Bassa, che si è tenuto quest’anno per la prima volta in Molise, e l’Acqua Cross Training Challenge. La manifestazione si è tenuta presso la piscina ospitante de “La Fabbrica del Nuoto Ssd” (via del Pesco, 86039, Termoli) grazie anche all’organizzazione della Federazione Italiana Nuoto settore propaganda.

La manifestazione, aperta a tutti gli interessati per promuovere un sano confronto nello sport, ha visto primeggiare la squadra della Fabbrica del Nuoto in entrambe le specialità proposte: il Criterium di Fitness in Acqua Bassa e l’Acqua Cross Training Challenge. Nel caso della prima specialità, il Criterium di Fitness di Acqua Bassa, la vittoria è andata alla squadra della Fabbrica del Nuoto composta da: Gina Palmieri, Erika Cappella, Valeria Del Rosso, Antonella Manes, Rosalinda Maselli, Annamaria Spagnoletti. Al secondo posto un’altra eccellenza del Molise, la squadra dell’M2 Movement di Campobasso, formata da: Vanessa Amici, Marilyn Caruso, Maria Ricchetta Dolce, Arianna e Lia Natale, Valeria Riccio, Patrizia Romano.

Si tratta di un’attività nata con l’intento di promuovere una maggiore partecipazione, sana competizione e coesione all’interno del mondo di Fitness in Acqua con il fine di mettere in gioco quelle che sono le capacità espressive, coreografiche e artistiche dei gruppi in gara. Per quanto riguarda la seconda specialità, ovvero l’Acqua Cross Training Challenge, si tratta di un’attività che verte sul raggiungimento di una perfomance efficace e mira all’esecuzione di esercizi funzionali di CrossFit in acqua. A primeggiare nella competizione femminile è stata Antonella Manes con il tempo di 2 minuti e 10 secondi, subito seguita da Valeria Del Rosso con il tempo di 2 minuti e 14 Secondi e Amelia Mascoli con il tempo 2 minuti e 29 secondi. Nella competizione maschile, invece, troviamo la Termoli Nuoto al primo posto con Francesco Marone 2 minuti e 13 secondi, subito seguito da Domenico Aurisicchio.

Galleria fotografica