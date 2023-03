Sport, scuola e integrazione all'Achille Pace

TERMOLI. Da alcuni giorni ormai le studentesse e gli studenti dell'IC Achille Pace si cimentano in sport di squadra e individuali dopo aver aderito al Progetto Nazionale del Cip – Comitato Italiano Paralimpico.

Le attività, fortemente volute dal dirigente scolastico Luana Occhionero, grazie alla preziosa collaborazione della dottoressa Donatella Petrella, Presidente del Comitato molisano del Cip, vedono i nostri ragazzi impegnati in attività curriculari ed extracurriculari.

Già da qualche settimana gli alunni del nostro Istituto stanno frequentando con grande entusiasmo il corso di tiro con l'arco (classi 1^ e 4^ della scuola primaria e 1A- 1B – 2C scuola secondaria di primo grado) favorendo il processo inclusivo perché davanti al bersaglio la disabilità non si vede!

L’entusiasmo continua a crescere nel pomeriggio in quanto le attività paralimpiche continuano con il Calcio Balilla, coinvolgendo i bambini di seconda e terza di scuola Primaria.

Ma non è finita qui!

Tra pochi giorni infatti nel plesso di via Po partiranno i corsi di boccia e torball che rappresentano un’ottima strategia inclusiva: il confronto continuo con gli altri giocatori aiuta a socializzare, poiché nelle fasi di gioco si alternano strategie, battute e confronti tra atleti ma anche con gli spettatori, che a volte diventano parte integrante della partita in veste di consiglieri.

La prima sfida culturale, nella nostra scuola è quella di diffondere tra gli studenti il valore dell’inclusione per condividere, insieme ai compagni, un tempo e uno spazio di divertimento. La classe diventa una squadra in cui la competizione fa spazio all’inclusione per apprendere il valore delle differenze e farne un punto di forza.

Galleria fotografica