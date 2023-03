Sul tatami del PalaSabetta nel ricordo di Massimo De Palma e Ivan Vincenzi

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 06 marzo 2023

Memorial Massimo De Palma e Ivan Vincenzi al PalaSabetta: l'intervista a Carmine De Palma

TERMOLI. Due giorni intensissimi andati in scena al PalaSabetta che, per una volta tanto non è stato teatro di basket e pallavolo, ma di arti marziali.

A prendersi la scena è stata la 19esima edizione del “Trofeo Italia MSP Kung Fu, Sanda& Semisanda” con il 16° Memorial “Massimo De Palma” e primo Memorial “Maestro Ivan Vincenzi”.

Una manifestazione che ha visto impegnati oltre 350 atleti provenienti da tutta Italia, che hanno effettuato gare di forme sabato mentre ieri, domenica, le gare di combattimento di Sanda, semisanda e Tao-Lou. Un evento importantissimo di carattere nazionale ma anche un evento per ricordare chi proprio un anno fa, il 2 marzo del 2022 è venuto a mancare a seguito di una lunga e terribile malattia, il maestro Ivan Vincenzi.





Il maestro Carmine De Palma ha ricordato «era giusto organizzare un primo memorial in onore suo, e oltre a ricordare Ivan ricordiamo anche mio fratello che nel 2002 a causa di un incidente perse la vita».

Gli atleti sono arrivati da 7 regioni italiane, oltre al Molise erano presenti Abruzzo, Campania, Puglia, Lazio, Marche e Toscana. Presenti come giudici e facenti parte dello staff anche i familiari del compianto Ivan, la moglie Rosanna e i figli Mirco ed Eliana Vincenzi. La presenza nella nostra città di tutti questi atleti, il loro entourage e i familiari per due giorni hanno dato anche un riscontro turistico. «Sono stati riempiti 3 alberghi e Termoli, grazie alle arti marziali è salito alla ribalta».

Tanto spettacolo con le forme con un’escalation di età dei partecipanti che andavano dai 6 anni fino a oltre i 70, e poi il giorno dopo con i combattimenti che anche qui partivano con bimbi in età scolare fino a nonni molto in gamba e soprattutto in forma fisica splendida. Come dice anche il Maestro Carmine ai suoi ragazzi “che si vinca che si perda l’importante è fare sport con passione e divertimento”.

Galleria fotografica