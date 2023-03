Squilli di Trombetta, le pagelle premiano pallavolo e basket

TERMOLI. Un fine settimana intenso con risultati lusinghieri, quello dello sport termolese. Andiamo con ordine.

Al primo posto, ci sono oggi di diritto, i ragazzi del basket di promozione Abruzzo e Molise dell’Airino basket Temoli. Voto 10 con la Lode.

Non sappiamo cosa sia successo per questa grande metamorfosi della squadra di coach Salvatore Coppola ma, se prima tre indizi costituivano una prova, quattro consecutivi sono una sentenza senza appello. Questi ragazzi ormai, facciamo i dovuti scongiuri, stanno letteralmente volando anche contro lo Spoltore quarto in classifica. Hanno saputo soffrire senza mai disunirsi, alla fine quando mancava poco alla sirena, il solito Fanelli, che è ancora una volta risultato il top score con 27 punti personali, ha fatto mettere la freccia per il sorpasso sul rettilineo con un tiro da 3 punti e tanti saluti allo Spoltore.

Un sorpasso degno della Ferrari quando, però, c’erano piloti come Schumacher. Ora sono saliti in classifica a 10 punti lasciandosi dietro tre squadre e chissà magari Fanelli possa dare qualche consiglio alla prima squadra termolese in fatto di precisione sui tiri liberi e da 3. Hai visto mai?

Volley serie C Maschile Termoli pallavolo. Voto 10. Battono con un 3 a 0 netto i primi della classe. Se non è un segnale questo, poco ci manca. Dopo questa vittoria la zona play off non è più un miraggio ma una certezza. Il 3 a 0 finale è più netto di quello che appare nei numeri, questa squadra è un gruppo coeso che gioca a memoria e riesce in quello che si prefigge. L’Art Volley è tornata a casa con le pive nel sacco perché hanno trovato di fronte una squadra affamata e concentrata su un unico obiettivo. Dopo questa vittoria, tutto può ancora accadere in positivo visto l’autostima che ora sarà cresciuta molto di più è un fatto acclarato.

Ancora volley ma stavolta a livello scolastico con le ragazze del liceo scientifico Alfano. Voto 9,5. Venerdì scorso, 3 marzo, presso la palestra del Liceo “M. G. Galanti” di Campobasso, si sono svolte le fasi provinciali di Pallavolo, categoria allieve. Le studentesse dell’Iiss Alfano di Termoli hanno dominato il triangolare del girone C, qualificandosi alla prossima fase regionale, battendo, con un parziale di 2 set a 0, sia le rappresentative del Liceo Romita di Campobasso che le padrone di casa del Liceo Galanti. Bravissime le ragazze. Questo liceo in fatti sportivi e non solo è sempre in prima linea e la dirigente Concetta Rita Niro ne va orgogliosamente fiera. Un applauso tutto per loro e i docenti: Agnese Chinni, Anna Gallo, Federica Pollutri, Chiara Sciarretta, Chiara Altieri, Giulia Baldassarre, Melania Pietropaolo, Mina D’Onofrio, Asia Di Norscia, Martina Trabace, Francesca Graniero, Sophie Buonanno.

Passiamo al ciclismo team De Santis bike store. Voto 9. La Granfondo Strade Bianche è una delle più famose e prestigiose gare di ciclismo del mondo. Si svolge ogni anno nella pittoresca regione della Toscana e si estende su due percorsi, 90 e 140 chilometri, con misto di asfalto e strade bianche. Il team De Santis Bike Store si è presentato ai nastri di partenza con tre atleti, Maurizio, Riccardo e Alessio De Santis. La gara ha visto la partecipazione di oltre 6500 atleti provenienti da tutto il mondo, rendendo così la competizione ancora più impegnativa. Maurizio De Santis ha ottenuto la vittoria di categoria conquistando il 64° posto assoluto nella classifica generale del percorso di 90 chilometri con un tempo di 2:32:08 alla media di 34kmh, Riccardo De Santis ha ottenuto il 33° posto assoluto 8° categoria con un tempo di 2:28:23 alla media di 35kmh ed infine Alessio De Santis ha ottenuto il 18° posto assoluto 5° categoria con un tempo di 2:23:04 alla media di 36kmh. La tradizione ciclistica continua in casa De Santis.

Calcio serie D girone F Termoli calcio 1920. Voto 7,5. Continua la pareggite. Questo punto, sul difficile campo di Piedimonte Matese, è un punto preziosissimo. Contro la squadra matesina non era affatto facile, già all’andata ci fece soffrire parecchio. Ieri, poi, passati in svantaggio, le cose parevano mettersi male per noi, invece la squadra non si è disunita, è sempre stata in partita. Almeno per la lotta salvezza, il Termoli se gioca sempre con questa caparbietà, alla fine la salvezza la conquista e anche prima del necessario. Benvenuto a Bruno El Ouazi, ex del Matese che non poteva iniziare meglio la sua avventura in giallorosso.

Calcio promozione Molise Termoli 2016. Voto 7. Ancora una vittoria sul campo per i giallorossi, ma questo consola in parte. I ragazzi hanno fatto interamente il proprio dovere, cioè vincere e a loro, sinceramente, non si può chiedere certo di più.

Calcio a 5 serie C1 Girone B Arcadia Termoli. Voto 6,5. Batte agevolmente il fanalino di coda Portocannone 1993 per 8 a 3. Certo non è un’impresa titanica però è pur sempre una vittoria che consolida il quarto posto. Non male.

Basket serie C gold. Voto 6 di stima. Non pensavamo certo che a Pescara contro gli Amatori arrivasse il colpaccio ma alcune risposte sono arrivate. Non è una bella partenza per la fase a orologio, sulle teste dei ragazzi pesa come un macigno la sconfitta inopinata contro il Vasto. Se avessimo vinto oggi, anche con una sconfitta a Pescara, saremmo stati molto più tranquilli. Chissà se possiamo esserlo davvero per le prossime sette partite.

Calcio a 5 serie C1 Girone B Iuvenes Termoli. Voto 5. Che dire? Una vera involuzione in negativo dei ragazzi di Putzu che riescono solo a perdere. Piano piano stanno sperperando tutto il patrimonio di punti fatti prima, quello che sia successo non lo sappiamo, ma qualcosa è successo per una involuzione in negativo cosi marcata.

