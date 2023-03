Squilli di Trombetta, una Termoli pallavolo da 10 e lode

TERMOLI. LUn fine settimana monco delle partite di calcio dei campionati regionali di eccellenza, promozione e calcio a 5 serie C 1, ma ci sono due discipline che anche questa settimana salgono sul podio più alto.

Volley serie C interregionale Termoli pallavolo. Voto 10 e lode. La squadra ha preso una strada davvero spedita che ci fa pensare a qualche obiettivo superiore a quello del raggiungimento della zona play off. Quale sarà il prossimo obiettivo di Mauro Palli?

Sappiamo che non ce lo direbbe nemmeno sotto tortura, ma se continuano ad essere questi i numeri, oltre alla solidità di squadra, ci autorizza a fare anche qualche pensiero più osé. Vedremo se sarà cosi ma intanto la squadra vola che è un piacere vederla.

Basket promozione Abruzzo Airino Basket. Voto 10. Airino basket 60-Horizon 49. I gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva e mantengono l'ultimo posto utile per gli eventuali play-off. Anche qui, che si può dire se non essere stupiti positivamente del grande salto fatto dalla squadra di coach Coppola, dopo un inizio balbettante. Da cinque partite a questa parte, con un passo da promozione, ha messo in fila ogni avversario che le capitava a tiro, sia di classifica alta che pari a loro, tanto da lasciare l’ultima posizione di classifica e ora in piena corsa per la conquista di un posto play off. Se non è una trasformazione, e quasi un miracolo questo, poco ci manca. A loro bisogna solo dire bravissimi, dopo una partita equilibratissima, l'esperto Davico si è caricato tutto il peso tecnico del team sulle spalle, distribuendo assist e punti personali che alla fine erano addirittura 22. Chapeau!

Calcio serie D Termoli Calcio 1920 Voto 6. La sufficienza risicata solo perché quello di domenica contro il Vastogirardi è stato un punto utile che, comunque, ci ha fatto guadagnare posizioni sulle dirette concorrenti. Sicuramente dopo il noioso nulla di fatto contro gli altomolisani, è stato decisamente compiuto un passo indietro rispetto alle partite precedenti. Nulla di compromesso per la salvezza diretta, in pochi punti c’è un mucchio selvaggio dove nelle prossime sette partite che ci separano dalla fine del campionato può ancora accadere di tutto. Se fosse finito domenica il campionato, il Termoli si sarebbe salvato direttamente. Domenica prossima si va a far visita a una squadra forte, il Vigor Senigallia. Sappiamo che, il Termoli, con le forti si esalta e ne sa qualcosa proprio il Vigor Senigallia che all’andata, al Cannarsa, soffrì maledettamente. Un successo nelle Marche nel prossimo weekend sarebbe davvero importante e, forse, decisamente positivo per il raggiungimento del nostro obiettivo.

Basket serie C goldi Air basket Termoli. Voto 5. L’ orologio si è inceppato, almeno quello indossato in questa fase. Forse non è di marca. A parte la metafora, tre partite della fase a orologio per l’Air e altrettante tre sconfitte con il Vasto in casa, Amatori Pescara e Roseto Pallacanestro in trasferta. Di queste tre partite, di sicuro, la prima con il Vasto in casa, è quella che più ha fatto male, con le altre due bene o male nessuno si era fatto illusioni. Abbiamo visto anche sabato, a Roseto, una squadra quasi rinunciataria. Il Roseto è sicuramente una signora squadra, forse la migliore che abbiamo vista al PalaSabetta, ma se una squadra vuole raggiungere determinati obiettivi, qualche segnale di presenza bisogna darlo altrimenti si rimane al palo.

