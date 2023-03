In sella coi papà, la passeggiata a cavallo unisce figli e genitori

CAMPOMARINO. In occasione della festa del papà, ieri, domenica 19 marzo, il Maneggio di O ha organizzato e proposto una passeggiata a cavallo rivolta agli allievi e i loro papà.

Lo sport e la passione dei figli condivisa, per un’occasione importante, con i loro papà. Ben accolta la proposta e numerosa la partecipazione riscontrata. L'istruttore Francesco, ha accompagnato tutti i gruppi, che come una staffetta, si sono susseguiti dalle 9.30 fino all'ora di pranzo, poi breve pausa per riprendere nel pomeriggio con le ultime coppie in uscita. Una giornata piena e impegnativa ma sicuramente bella, emozionante e da ricordare, caratterizzata da entusiasmo, gioia, leggerezza, sorrisi, spirito di gruppo e tanto amore, motore principale di tutto.

Per alcuni papà è stata la prima volta a cavallo, una prova di coraggio e soprattutto amore paterno dimostrato ai loro figli. Il Maneggio di O ringrazia tutte le coppie che hanno partecipato a questa passeggiata organizzata in questa giornata speciale: Luca e Pasquale, Angelo Alberto e Gino, Mattia e Remo, Lara e Andrea, Jessica e Giuseppe, Andrea e Giovanni con Antonio, Giada e Raffaele, Chiara e Alessandro, Laura ed Ernesto, Giada e Antonio, Mario e Miriana con Agostino e per finire Simone e Sofia. A tutti i papà consegnato un ferro di cavallo in ricordo di questa esperienza.

Galleria fotografica