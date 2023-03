Sul podio alla maratona di Roma nel giorno del suo 72esimo compleanno, che forza la signora Gilda

Buon sangue non mente lun 20 marzo 2023

ROMA-TERMOLI. Lo sport ce l’hanno nel sangue, così come la caparbietà e la forza di volontà.

E lo sanno bene la pluripremiata Alfonsina Irace che, nel nuoto, fa incetta di trofei e Gilda Genova, sua madre che ha partecipato alla 28esima maratona di Roma arrivando sul podio e prendendo la medaglia di bronzo.

La signora Gilda fa parte della società Tri-Race di Termoli nella categoria F70. 42,195km e 30mila maratoneti e la signora Gilda è arrivata terza nel giorno, poi, del suo 72esimo compleanno con un tempo di 5 ore e 23 minuti. Ha sognato, corso, si è divertita e soprattutto emozionata perché lei è salita sul podio, lasciando indietro tantissimi altri maratoneti.

Contenta e soddisfatta la figlia Alfonsina. Un’emozione indescrivibile e un regalo di compleanno che ricorderà per sempre.

La maratona della città Eterna ha avuto partenza ed arrivo in via dei Fori Imperiali. E proprio qui i maratoneti sono stati accolti dalla voce del tenore Carlo Assogna che ha intonato le note dell’Inno di Mameli e del Nessun Dorma prima dello spettacolare saluto delle Frecce Tricolori. Lungo il percorso bande musicali e majorettes a cui, per la prima volta nella storia di una maratona, si è aggiunto la realizzazione di un murale, che sarà completato entro il passaggio dell’ultimo concorrente.