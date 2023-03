Squilli di Trombetta, le pagelle del weekend sportivo termolese

TERMOLI. Questa settimana non potevamo non mettere al primo posto la signora Gilda Genova. Voto 10 e Lode. Nel giorno del suo 72esimo compleanno si è fatta un regalo mica da ridere, andando a prendersi la medaglia di bronzo alla 28° Maratona di Roma. Famiglia di sportivi, il marito Bruno Irace podista e ciclista, la figlia Alfonsina campionessa di nuoto che ha fatto incetta di trofei. La signora Gilda fa parte della società Tri-Race di Termoli nella categoria F70. 42,195km e 30mila maratoneti, il suo tempo che gli ha fruttato la medaglia di bronzo è stato di 5h.23m hanno fatto da cornice a questa gara famosissima. La maratona della città Eterna ha avuto partenza ed arrivo in via dei Fori Imperiali. E proprio qui i maratoneti sono stati accolti dalla voce del tenore Carlo Assogna che ha intonato le note dell’Inno di Mameli e del Nessun Dorma prima dello spettacolare saluto delle Frecce Tricolori. Un vero trionfo per la signora Gilda Genova a dimostrazione che lo sport si puo’ fare a qualsiasi età perché comunque da sempre delle grosse soddisfazioni.

Volley Serie C Interregionale Termoli pallavolo. Voto 9. Continuano le performance vincenti della squadra di Palli. Questa settimana, in casa, l’impegno francamente non è stato di quelli proibitivi contro il fanalino di coda Cordigeri Volley di Rapino che ha zero punti in classifica. Per i Termolesi, pur sempre rispettando gli avversari, possiamo dire che lo scontato 3 a 0 finale è stato un ottimo test per tenersi in forma, con vista play off sempre più certi. L’importante è che non ci siano cali di concentrazione.

Calcio promozione Termoli 2016. Voto 8,5. Passata la buriana dei punti tolti in classifica, per un errore di valutazione sulla presenza di un giocatore in campo che non doveva esserci, il Termoli 2016 si è rimesso in carreggiata ed ha battutto nettamente i ciuchini di Montenero Donkey. Un risultato netto che consolida in solitario la terza posizione che continua a essere un ottimo risultato se dovesse confermarsi fino alla fine. Il traguardo si comincia a intravedere.

Basket serie C Gold Air basket Termoli. Voto 7,5. “Tanto tuonò che piovve”.

Dopo ogni temporale c’è sempre il sole. E lo sa bene l’Air basket Termoli che battendo, non tanto facilmente, il Magic Chieti basket, è tornata a respirare aria di play-off. Le problematiche emerse nelle tre precedenti partite della fase a orologio non sono certo scomparse con un colpo di bacchetta magica. In questa gara, soprattutto nei primi due quarti, il rendimento dei termolesi è stato abbastanza ondivago, tant’è che parte subito a razzo e in un baleno si porta ad una distanza corposa 14 a 2, poi di colpo come ipnotizzati dal ritorno del Magic prima del suono della sirena, il risultato era pressochè pari. Nel secondo la musica è stata la stessa, partenza di nuovo a razzo e nel finale di nuovo a braccetto. Per fortuna arrivava l’intervallo lungo e qualcosa negli spogliatoi deve essere successo. Poi alla ripresa, complice anche un po’ di stanchezza degli ospiti, l’Air si comincia a portare avanti senza più essere raggiunti e finalmente si rivede una vittoria. Scacciacrisi? Questo lo vedremo la prossima settimana in casa contro l’Unibasket Lanciano, sulla carta abbordabile.

Calcio a 5 serie C1 Arcadia Termoli calcio. Voto 7. Non c’è che dire, il pareggio contro la seconda in classifica ha il sapore di una vittoria. Il Futsal San Severo non è un avversario malleabile, esserne usciti imbattuti seppur in casa, vale molto anche per quanto riguarda l’autostima. Però una cosa che già stiamo dicendo da tempo è che questi ragazzi giocano soprattutto per passione. A Termoli si continua a farli giocare all’aperto sotto tutte le intemperie, troviamo una sistemazione al coperto per loro. Su un piccolo sforzo di buona volontà.

Basket promozione Abruzzo-Molise Airino basket Termoli. Voto 6,5.

Dopo 4 vittorie di fila arriva di nuovo una sconfitta per i ragazzi di Coppola contro la quarta in classifica. Sconfitta maturata solo nel finale perchè i termolesi non si sono fatti certo intimorire, anzi hanno ribattuto sempre colpo su colpo. Poi, come dicevamo, nel finale i nostri ragazzi hanno pagato lo scotto dello sforzo nel contrastare il divario tecnico che tra le due squadre non si poteva certo nascondere. Al di là della sconfittta, la squadra termolese ha dimostrato di essere comunque viva e battagliera.

Calcio a 5 serie C1 Iuvenes Termoli. Voto 6. Come l’Arcadia, ha pareggiato interrompendo un filotto di sconfitte. Il pareggio ottenuto dai ragazzi di Andrea Putzu, pesa in modo diverso. Il loro contro una squadra di bassa classifica. Già il fatto di aver interrotto la serie di sconfitte è positivo.

Calcio serie D Termoli calcio 1920. Voto 5,5. Fare risultato pieno sul campo della seconda in classifica era senz’altro impresa ardua e alla fine cosi è stato. Del resto i problemi attuali del Termoli calcio non li abbiamo scoperti domenica a Senigallia. Il Termoli ha difficoltà a mettere la palla in rete, ha una granitica difesa che non è facile per nessuno perforarla. Ma se ciò accade diventa davvero un problema riuscire a riagguantare chi ci ha segnato a volte. Ora ci sarà la sosta, alla ripresa avremo due gare fondamentali in casa con la Sambenedettese e il giovedi prima di Pasqua il Montegiorno. Qui devono uscire 6 punti, altrimenti i Play out sono dietro la porta.

