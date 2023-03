Nuova Cliternia ospita il campionato di ciclismo Opes, ordinanza sulla viabilità provinciale

CAMPOMARINO. Il territorio di Nuova Cliternia protagonista della prima prova del campionato regionale di ciclismo su strada Opes, organizzata dall’associazione “Figli del Vento”, presieduta da Lucia Giuliani in collaborazione col Comitato Regionale Molise presieduto da Bruno Irace, che per l’occasione sarà anche il direttore di gara della Manifestazione.

Il percorso è lungo 18 km si ripeterà 5 volte per complessivi 90 km. La manifestazione è valida anche come prima prova del circuito nazionale “Giro dell’Arcobaleno”. Atleti di alto livello agonistico si cimenteranno su un percorso impegnativo che sarà il seguente: partenza alle ore 9.30 Da Nuova Cliternia-Strada Provinciale 129 direzione San Martino in Pensilis-Strada Provinciale 40 direzione Portocannone-Via Garibaldi (Portocannone)-Prosieguo su strada Provinciale 130 per immettersi di nuovo sulla SP 129. Prevista la fine della manifestazione alle ore 12

Alle ore 12.30 si svolgeranno le premiazioni all’interno della Cantina Cliternia. Il presidente regionale esprime gratitudine all’atleta del sodalizio adriatico Rosario Iacurti, per l’impegno profuso per l’ottima riuscita dell’evento che rappresenta per tutto il Molise un punto di attrazione Turistica e sportiva mettendo in grande rilievo le bellezze del nostro territorio.

«Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Campobasso, alla Regione Molise, alla questura di Campobasso, alla Prefettura, alla Polizia Stradale e ovviamente ai Comuni di Campomarino, San Martino In Pensilis e Portocannone. Questa nota ha anche l’intento di avvisare la cittadinanza che i tratti interessati alla gara, mediante ordinanza Prefettizia verranno chiusi in entrambi i sensi di marcia dalle ore 9 alle ore 13».