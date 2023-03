"Squilli di Trombetta", le pagelle sullo sport termolese

TERMOLI. Il gradino più alto del Podio alla Pallavolo di serie C interregionale Termoli pallavolo. Voto: 10 con Lode.

Vincono anche a Montesilvano i ragazzi di Palli e sono matematicamente nei Play off già da alcune settimane. Quindi missione compiuta. Dopo un campionato che ha visto solo sporadici cali di tensione, hanno tenuto un passo da primato, hanno battuto seccamente anche la prima della classe Arte Volley di Manoppello. Hanno sfiorato il secondo posto, distante solo due punti da loro, quindi ora sotto con gli spareggi promozione. La squadra è carica a pallettoni, pur rispettando tutte, ci si conceda il lusso di pensare che anche le altre avranno più di una preoccupazione nel dover affrontare i nostri ragazzi. “Uber Alles” Termoli Pallavolo, la storia può essere scritta eccome questa volta.

Risalgono le quotazioni del Basket serie C Gold Air basket Termoli. Voto 9: Finalmente una bella e convincente vittoria dell’Air Basket. Batte l’avversario Unibasket Lanciano, senza i soliti patemi d’animo delle ultime esibizioni. La corsa ai play off passa attraverso la prossima e difficilissima gara di Isernia.

Vincendo a Isernia, il discorso potrebbe essere più sostenibile nella corsa agli spareggi promozione. Un eventuale risultato negativo ne comprometterebbe, se non matematicamente, almeno sul discorso pratico la conquista. Domenica prossima è la giornata della svolta, sia in positivo che in negativo. Coach Corvino dovrà lavorare molto sulla testa dei ragazzi più che sul fisico. Incrociamo le dita.

Calcio promozione Molise Termoli 2016. Voto 8: Continua la corsa al podio del campionato per quanto riguarda il Termoli 2016, per ora il terzo posto è ancora nelle mani dei giallorossi che hanno vinto, seppur di misura, contro un coriaceo Boys Vairano. La seconda piazza è li a soli 5 punti ma domenica prossima potrebbero approfittare dello scontro diretto tra la prima Polisportiva Fortore e Atletico San Pietro in Valle. Se battono la Polis Petacciato riducono il distacco da 5 a 3 punti e a quel punto la piazza d’onore non sarebbe più tanto una illusione ma una realtà concreta.

Basket promozione Airino basket. Voto 6: Hanno giocato con la prima in classifica e, la cosa positiva, non sono stati strapazzati ma al contrario hanno venduto carissima la pelle.

Il Campionato di Serie D di Calcio era fermo per la sosta programmata. Per il calcio a 5 seri C1, il derby termolese tra Iuvenes e Arcadia è stato rinviato.

Galleria fotografica