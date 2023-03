Arti marziali, atleti termolesi si fanno valere a Pescara

TERMOLI. Si sono appena conclusi i campionati italiani di Sanda, sport da combattimento a contatto pieno e Qingda (Sanda light) organizzati dalla federazione italiana Wushu kung Fu.

Nella bellissima location del pattinodromo di Pescara, i migliori atleti italiani provenienti da tutta la penisola si sono misurati nella competizione agonistica d’eccellenza di Wushu Sanda.

A rendere ancor più prestigioso il campionato italiano, quest’anno, è stata la presenza di ben 6 giudici internazionali proveniente dall’estero, tra questi mr. Haojun Zhou membro della commissione giudici dell'international wushu federation (Iwuf) Tra i massimi esponenti del wushu mondiale a ricoprire il ruolo di direttore di gara e mr. Alexandr Radunstev, giudice di spicco internazionale e capofila tra gli europei; sono state ben due le società sportive basso molisane a partecipare all’evento con ben 5 atleti: per la a.s.d. Ankd Termoli, l’atleta Lambresa Alessio conquista il 3 posto nella categoria Qingda cadetti 52 kg.; per la a.s.d. Tifernus Dragon Campomarino invece, Buttiglione Francesco riesce a salire sul gradino più alto del podio, vincendo ben due incontri, conquistando così l’ambito oro nella categoria Qingda juniores 56 kg.

Nella specialità del Presanda sono stati 3 i giovanissimi atleti della Tifernus che si sono battuti con grande determinazione: De Deo Giovanni 1° classificato – Pietropaolo Karol 1° classificato e Buttiglione Samuele 2° classificato; ottime le prestazioni degli atleti molisani sostenute anche dal lavoro preparatorio all’angolo di Mascilongo Emanuele, riportando nel complessivo un totale di 3 ori, 1 argento e 1 bronzo, inoltre, sono stati convocati dalla segreteria nazionale della federazione italiana di wushu kung fu il m° Di Labbio Costantino in qualità di capo giudice, il maestro di Labbio Vincenzo, D’Acci Alessia, Macrì Deborah e De Gregorio Anna Laura in qualità di ufficiali di gara, con il compito di affiancare i giudici internazionali nel loro operato, dimostrando serietà e professionalità. Soddisfatti i tecnici delle società basso molisane, che sono già all’opera per preparare le prossime attività agonistiche federali.

