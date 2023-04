«Le strutture sportive di Campomarino non sono al passo con le nostre ambizioni»

CAMPOMARINO. Oltre 2mila comuni, con popolazione fino a 10 mila abitanti, situati nelle regioni del Mezzogiorno, sono rientrati nella terza linea di intervento del Pnrr per lo sport e inclusione sociale. Interventi che andranno a realizzare parchi e percorsi attrezzati all’aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera. Sono tanti i comuni molisani che sono riusciti ad avere questo finanziamento, Campomarino no, e Stefano Marinucci, agente di commercio per professione ma anche direttore generale della scuola calcio “Basso Molise football Academy” per passione, spiega come la mancanza di strutture idonee per lo sport, per il calcio non vada di pari passo con le ambizioni e i progetti del popolo campomarinese.

«La scuola calcio nasce nel 2017, ma nelle ultime due stagioni si evolve e cresce, raggiungendo molteplici obiettivi e diventando un riferimento per tutto il calcio molisano- dice Stefano Marinucci- La mission è quella di diventare espressione dell'eccellenza del calcio del basso Molise; già quest'anno tra i tesserati ci sono diversi ragazzi provenienti da San Giacomo degli Schiavoni, Acquaviva Collecroce, San Martino in Pensilis, Portocanonne, Nuova Cliternia, Termoli, Chieuti, Serracapriola e Campomarino. Purtroppo le nostre ambizioni e la nostra progettualità non vanno di pari passo con le strutture che il comune di Campomarino, centro nevralgico del progetto, ci offre. L’unica struttura davvero funzionante è rappresentata dal campo polivalente “I. Paiotti”, gestita oramai da anni con cura ed attenzione dalla Polisportiva Kemarin.

Note dolenti sono invece la palestra del plesso scolastico “C. A. Carriero” (unica struttura coperta) e lo stadio Santa Cristina. La palestra attualmente è inutilizzabile, atteso che il progetto di adeguamento (durato diversi mesi) è palesemente errato, se è vero che l'amministrazione ha avuto la brillante idea di installare un controsoffitto da ufficio (vedi foto allegata) in un luogo in cui si praticano anche sport con la palla (sganciandosi dal telaio il controsoffitto cade a terra e crea rischi per l'incolumità dei ragazzi). Adeguamento che, invece, nulla ha previsto per la eliminazione della muffa presente sui muri, chiaramente dannosa per chi respira a pieni polmoni durante le attività. In attesa di trovare un'altra brillante soluzione tecnica, la palestra è inibita alle attività che prevedono l'uso della palla (paradossale).

E lo stadio? Ancora peggio.

Il manto erboso, completamente inadatto a giocare a calcio, ha costretto la squadra che milita nel campionato di Eccellenza a giocare le proprie partite casalinghe nella vicina Portocanonne. Anche in questo caso appare evidente il fallimento nella gestione della cosa pubblica. La struttura, ristrutturata meno di 5 anni fa, cade a pezzi: la recinzione è pericolante ed il manto erboso (quello che resta dell’erba) non è curato (è difficile anche irrigarlo, atteso l’impianto di irrigazione non è funzionante).

In un quadro così disastroso, ci si aspetterebbe un'amministrazione comunale pronta a cogliere ogni opportunità per migliorare i servizi. E invece (si tratta solo dell'ultima negligenza), Campomarino è uno dei pochissimi comuni molisani che non intercetta il finanziamento del Pnrr per lo sport e inclusione sociale”. Potremmo, infine, argomentare anche sulle difficoltà che la Kemarin hockey in-line affronta per svolgere le proprie attività: campo privo di copertura in attesa della approvazione di un progetto faraonico e non proporzionato alla realtà di Campomarino o, peggio ancora, del completamento del palazzetto dello sport (l'attesa dura oramai da 20 anni). Di fronte alla incapacità dell'amministrazione comunale di dare risposte alle esigenze della collettività, la società Basso Molise Calcio e l’Asd Campomarino hanno messo a disposizione le proprie risorse economiche per presentare un progetto di migliorie a basso costo degli impianti sportivi comunali.

Con la speranza che tale iniziativa risvegli le coscienze di coloro che amministrano il paese».