Squilli di Trombetta, ciclismo e arti marziali sugli scudi

Questa settimana il podio più in alto spetta di diritto a un campioncino termolese, Riccardo De Santis del Team De Santis Bike Store. Voto 10: Riccardo ha vinto Il “G.P. Citta di Colonnella”, una gara di ciclismo su strada nazionale che si è svolta in provincia di Teramo e prevedeva un percorso di 12 km da percorrere per 6 volte. Gli ultimi 2 giri erano particolarmente impegnativi a causa del passaggio su uno strappo di 800 metri con una pendenza media del 10%. Il team De Santis Bike Store era ben rappresentato nella gara, con Riccardo ed Alessio De Santis che partecipavano alla prima batteria e Maurizio De Santis, Giancarlo Ronchetti e Franco Sacchetti alla seconda. La prima gara è stata molto combattuta fin dall'inizio, con scatti e controscatti che hanno portato ad una fuga di 10 persone al quinto giro, tra cui i fratelli De Santis. Alessio ha lavorato duramente per aiutare il fratello Riccardo a rimanere nelle prime posizioni sotto lo strappo finale. Negli ultimi 500mt parte lo sprint finale dove Riccardo, con una volata convincente, si aggiudica la vittoria regolando Alessandro D'Andrea (2) e Nicolò Di Gaetano (3). Che dire Riccardo Chapeau.

Il secondo posto, di diritto, lo assegnamo alla disciplina di Arti Marziali e la squadra termolese della Asd Ankd Termoli, Voto 9: la formazione termolese che, qualche giorno fa, ha partecipato con successo, assieme ad un team di Campomarino, ai campionati italiani di Sanda, sport da combattimento a contatto pieno e Qingda (Sanda light) organizzati dalla federazione italiana Wushu kung Fu. Nella bellissima location del pattinodromo di Pescara, i migliori atleti italiani provenienti da tutta la penisola si sono misurati nella competizione agonistica d’eccellenza di Wushu Sanda. Ben 5 atleti: per la Asd Ankd Termoli, l’atleta Lambresa Alessio conquista il 3 posto nella categoria Qingda cadetti 52 kg.; per la Asd Tifernus Dragon Campomarino invece, Buttiglione Francesco riesce a salire sul gradino più alto del podio, vincendo ben due incontri, conquistando così l’ambito oro nella categoria Qingda juniores 56 kg.

Il terzo gradino del podio dei migliori lo assegniamo al Circolo della Vela Termoli “Mario Cariello”. Voto 8. Il Circolo della Vela Termoli, al fine di consolidare le attività agonistiche dei propri atleti per le classi veliche Laser 4.7 e Optimist, ha organizzato, presso la sede del Circolo termolese, il ricorrente “Trofeo Nicola Piunno” svoltosi sabato 1° aprile, ricordando l’amico Nicola Piunno nel giorno del suo compleanno. Per la Classe Laser 4.7 primo si è classificato Oscar Pizzuto, secondo Vittorio Scutti. Per la Classe Optimist, primo Granitto Andrea, al secondo posto Iacopo De Lena e terzo Tobia Vallo

Basket Promozione Abruzzo-Molise Airino Basket Termoli. Voto 7,5. Tornano al successo i gialloblù, con una partita tutta cuore e determinazione. La posta in palio era alta per i molisani che, con una vittoria, possono ancora cullare il sogno playoff da ottava classificata. È il capitano Cau coadiuvato dal play Benaduce, a suonare la carica e a tenere botta tutto il terzo e il quarto tempo. Dopo una partita che ha visto mille difficoltà, i ragazzi di Coppola hanno portato a casa una vittoria che sicuramente vale doppio. Una squadra davvero trasformata in meglio a differenza della prima parte di stagione.

Calcio Promozione Molise Termoli2016. Voto 7. Continua a coltivare il sogno di poter agguantare, anche se sarà difficile, la seconda posizione in classifica la squadra giallorossa. La vittoria di Petacciato contro la Polis, diciamolo non è stata sicuramente una impresa titanica. Bene fanno i ragazzi di Ricci a trattare tutti allo stesso modo. Intanto si va avanti e per i play off il passo è assicurato.

Basket serie C Gold Air Basket Termoli Voto 6. A Isernia sicuramente non era un’impresa facile. Lottano per la terza posizione, noi per un posto playoff. Arrivare almeno quarti non sarà facile. A Isernia la squadra è partita bene portandosi anche avanti con il punteggio ma poi la differenza l’ha fatta il roster, il nostro ridotto al lumicino con poche possibilità di rotazione. Invece i Pentri al contrario potevano giostrare di più. Si sa, alla lunga la fatica si fa sentire e molti dei nostri nel finale avevano le mani sui fianchi, un segnale che la benzina stava in riserva. Vedremo quello che accadrà nelle ultime gare della fase a orologio. Il cammino sarà davvero duro.

Calcio serie D Termoli Calcio. Voto 5,5. Il record di cui avremmo fatto volentieri a meno è servito. 16 pareggi su 29 gare giocate. Nessuna altra formazione della serie A, serie B ha una squadra che ha pareggiato così tanto. Giovedì andremo a giocare, a Montegiorgio, una finalissima che dirà molto su chi si giocherà la salvezza diretta, senza passare per i play out, o chi invece gli spareggi li dovrà giocare. A Montegiorgio, a dimostrazione che i guai non vengono mai da soli, dovremo andare a giocare con il reparto nostro più funzionale con due menomazioni importanti perché squalificati Antezza e Sicignano. La vittoria per noi è d’obbligo. Rimaniamo dell’avviso che se vogliamo dare un segnale concreto, si dovrebbe comunque osare concretamente.

