L'istituto "Achille Pace" fa centro con lo sport paralimpico

L'istituto "Achille Pace" fa centro con lo sport paralimpico: l'intervista a Lorenza Ziccardi

TERMOLI. Appuntamento di rilievo, quello all’Istituto “Achille Pace” di Termoli, ieri mattina, promosso dal Cip Molise.

Ospiti d’onore l’atleta Lorenza Ziccardi, della Nazionale Italiana Basket e campionessa italiana di Ciclismo paralimpico, e Sara Morganti, ambasciatrice dello Sport Paralimpico, campionessa di Equitazione paralimpica, con 4 titoli mondiali, già presidente della Commissione Nazionale Atleti e rappresentate Atleti nel Consiglio Nazionale Cip.





Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con le due sportive.





Dopo i saluti della dirigente scolastica, Luana Occhionero, e del presidente del Cip Molise, Donatella Perrella, sono stati proiettati dei video. Presente anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Silvana Ciciola.





L’Achille Pace è da tempo impegnato nelle lezioni di tiro con l’arco ed ora si passerà dalla Pratica alla Teoria Paralimpica.

Lorena è un esempio davvero esaltante per il Molise, ha vinto nel Basket in carrozzina, nel ciclismo e si è affermata anche in reality televisivo niente meno che in Toscana, superando test atletici davvero importanti, in una trasferta marocchina, prima di dedicarsi al ruolo di mamma (lei che lavora anche a tempo pieno). Fulgido esempio di vitalità.

Galleria fotografica