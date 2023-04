"Trofeo di Pasqua" al Bocciodromo "Madonna delle Grazie"

TERMOLI. Un trio si aggiudica il “Trofeo di Pasqua” competizione di bocce organizzato dall’associazione Madonna delle Grazie di Termoli.

Puntuale più che mai anche quest’anno il palazzetto di via Asia ha ospitato la classica manifestazione messa in piedi da diverse stagioni per festeggiare l’arrivo della Pasqua. In un palazzetto gremito hanno sfilato i tanti tesserati termolesi a cui si sono aggiunti i dilettanti che praticano questo sport saltuariamente. Ma la vetrina più importante è stata riservata alle donne, di nuovo tante, che si sono sfidate sui campi del via Asia. Podio per Pina Ruccolo, nel team con lei anche Peppino Senese e Franco Mobilia, sostituito poi in finale, a pochi tiri dal termine da Caterina Morlacchetti.

La manifestazione ha rispecchiato i canoni della festa ma è stata l’occasione per ritrovarsi, fra atleti, e confrontarsi sui rettangoli di gioco.

Alle spalle del “Torneo di Pasqua” anche gli intensi allenamenti, soprattutto per i meno esperti che hanno lavorato sodo nelle settimane precedenti per farsi trovare pronti all’evenienza. Sul gentil sesso gli occhi e la simpatia di una festa che esalta un gioco che sta mostrando segni di crescita. Il presidente della bocciofila Madonna delle Grazie: “Abbiamo centrato l’obiettivo di riavere molti tesserati con noi e soprattutto le donne che compongono anche una squadra per la nostra associazione – ha detto Gianfranco Di Fonso – la manifestazione rientra nel progetto di crescita per questo sport, aver riavuto nei campi tanti atleti ci riempie di orgoglio; fra questi c’è qualcuno che potrebbe inserirsi in pianta stabile nel nostro team, personalmente sono contento per come hanno risposto all’iniziativa, che diventa di approccio per la grande manifestazione che proporremo in estate, il beach-bocce, su questo iniziamo a lavorare per poter offrire a tutti una manifestazione nazionale che guarderà alla fase nazionale”. In archivio il “torneo di Pasqua” con tanti lati positivi per la Bocciofila Madonna delle Grazie; Pina Ruccolo unica donna a contendere il trofeo agli uomini, in semifinale sono arrivate Caterina Morlacchetti, Pina Vitale e Nella Sticca.

Si è fermata ai quarti di finale Rosanna Castiello, candidata alla vigilia come possibile vincitore del trofeo. Alla fine tanti premi e riconoscimenti, ma soprattutto il regalo a tutti i partecipanti dall’associazione Madonna delle Grazie.

Galleria fotografica