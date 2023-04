Athletic Club Termoli, weekend all'insegna di prestazioni di rilievo

TERMOLI. Weekend ricco di soddisfazioni per molti atleti dell'Athletic Club Termoli, in gara come accade spesso in diverse manifestazioni sparse su tutto il territorio nazionale.

Successi per Lorenzo Maccarelli e Luigi Plescia Luigi, nella 30 minuti di corsa e nei 400 metri piani in programma sabato 15 aprile a Campobasso, presso il campo di atletica leggera "Nicola Palladino".

Nella stessa manifestazione Davide Sciarretta, Emanuele Caruso, Gianluca Lorusso, Monica Rucci, Rebecca Senese, Miriam Stradiotti, Maria Chiara Galasso, hanno concluso con ottime prestazioni le loro gare sui 400 metri.

Invece ad Acquaviva delle Fonti in Puglia sempre nella 30 minuti di corsa, Leo Grassi giunge secondo al traguardo.

Domenica invece gare di podismo su strada per Luca Tano che a Torino chiude la mezza maratona con uno splendido crono di 1 ora e 22 minuti, mentre nel consueto appuntamento della mezza maratona dei Fiori a San Benedetto del Tronto, dei cinque atleti in gara Daniele Di Gennaro è il primo a tagliare il traguardo con il suo personal best, nonostante condizioni climatiche proibitive, caratterizzate da vento e pioggia, a seguire concludono le loro performance Lorenzo De Ninis, Vincenzo Bonelli, Vincenzo Cacchione e Vincenzo Acciaro, questi ultimi due all'esordio sulla distanza.

Infine menzioniamo il quarto posto di categoria di Grazia Marinelli, nella manifestazione di 10 km organizzata a Foggia denominata "Fuggi da Foggia".

Tutto il direttivo della società adriatica ringrazia questi splendidi atleti che ormai ogni fine settimana portano in gara i colori sociali del club in giro per tutto il Paese. Non resta che augurare buona corsa a tutti.