Lo sport come volano del territorio

CAMPOBASSO. Il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo ha fatto visita, questa mattina, al Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo.

Nel corso dell’appuntamento presso il Palazzo di Governo l’argomento sport è stato con forza al centro dell’attenzione.

«Si è trattato di un incontro ricco di spunti – ha affermato il numero uno del movimento olimpico regionale – perché abbiamo finito per parlare di sport a tutto tondo: di quello nazionale, ma anche e soprattutto di quello locale. In particolare, ho portato alla sua attenzione le problematiche, figlie anche dei riscontri degli ultimi studi specialistici, che ci vedono in fondo alla graduatoria in diversi settori. Nello specifico, ho cercato di porre con forza l’accento su due aspetti: da un lato l’obesità infantile, dall’altro il fatto che due istituti scolastici su tre sul nostro territorio siano privi di palestra, il che rappresenta una barriera d’ingresso di non poco conto per l’avvicinamento al nostro mondo, oltre che un deterrente a fare attività. Una situazione da risolvere il prima possibile per far tornare a fare sport i ragazzi».

Da parte sua, il Prefetto ha condiviso le preoccupazioni del presidente del Coni D’Angelo ed ha anzi rimarcato la necessità di tornare a fare sport soprattutto con i ragazzi, stimolando il Coni regionale a muoversi su questo fronte, forte del circolo virtuoso tra benessere fisico, aspetto educativo ed allontanamento dalle devianze per i più giovani.

Tra le due parti c’è stato poi un primo brain storming per definire una serie di idee in prospettiva futura e, a breve, è previsto un ulteriore incontro per un progetto che la Prefettura di Campobasso sta portando avanti e che potrebbe vedere coinvolto anche il Coni tra i soggetti attuatori.