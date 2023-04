Squilli di Trombetta, analisi e pagelle dello sport termolese

TERMOLI. Eccoci ad analizzare l'ultimo weekend sportivo termolese.

Alla vela e a uno dei suoi interpreti di spicco termolese, Vittorio Blardi . Voto 10:

Argento per Vittorio Blardi del Circolo Vela Termoli alla Regata Nazionale classe windsurfer di Anzio. Lo scorso weekend si è svolta ad Anzio, la Spring Cup valida come regata nazionale della classe Windsurfer e il nostro atleta Vittorio Blardi si è classificato in seconda posizione nella categoria leggeri. ‘Sono molto contento di questo risultato soprattutto perché quest’anno sono tornato a regatare per i colori del circolo dove sono cresciuto. Abbiamo svolto 5 prove in 2 giornate molto differenti, sabato c’è stato vento forte sui 22-27 nodi con onda formata mentre domenica abbiamo avuto vento leggero sui 5-8 nodi e onda di scaduta fastidiosa, era importante restare costanti in condizioni così diverse’

Basket Promozione Abruzzo – Molise Airino Basket. Voto 9,5: A valanga il quintetto dell'Airino basket Termoli sull'Aquila. Cau e compagni con questa vittoria, la settima su dieci nel girone di ritorno, chiudono la regular season all'ottavo posto, e si regalano matematicamente un turno di play-off contro la prima in classifica senza aspettare i risultati della domenica. Le cifre sono queste, otto vinte e dodici perse, condividendo a oggi, con Il San Salvo la stessa posizione in classifica ma con una peggiore differenza canestri nello scontro diretto e quindi ottavi. Davvero un exploit notevole quello compiuto dalla compagina di coach Coppola.

Società Athletic Club Termoli. Voto 9. Weekend ricco di soddisfazioni per molti atleti dell'Athletic Club Termoli, in gara come accade spesso in diverse manifestazioni sparse su tutto il territorio nazionale. Successi per Lorenzo Maccarelli e Luigi Plescia Luigi, nella 30 minuti di corsa e nei 400 metri piani in programma sabato 15 aprile a Campobasso, presso il campo di atletica leggera "Nicola Palladino". Nella stessa manifestazione Davide Sciarretta, Emanuele Caruso, Gianluca Lorusso, Monica Rucci, Rebecca Senese, Miriam Stradiotti, Maria Chiara Galasso hanno concluso con ottime prestazioni le loro gare sui 400 metri. Invece ad Acquaviva delle Fonti in Puglia, sempre nella 30 minuti di corsa, Leo Grassi giunge secondo al traguardo. Domenica gare di podismo su strada per Luca Tano che a Torino chiude la mezza maratona con uno splendido crono di 1 ora e 22 minuti, mentre nel consueto appuntamento della mezza maratona dei Fiori a San Benedetto del Tronto, dei cinque atleti in gara Daniele Di Gennaro è il primo a tagliare il traguardo con il suo personal best, nonostante condizioni climatiche proibitive, caratterizzate da vento e pioggia. A seguire concludono le loro performance Lorenzo De Ninis, Vincenzo Bonelli, Vincenzo Cacchione e Vincenzo Acciaro, questi ultimi due all'esordio sulla distanza. Infine menzioniamo il quarto posto di categoria di Grazia Marinelli, nella manifestazione di 10 km organizzata a Foggia denominata "Fuggi da Foggia".

Calcio promozione Molise Termoli 2016. Voto 8: Finale di campionato con l’azionamento del turbo. Se non avesse perso tempo a metà stagione chissà avrebbe potuto recitare un ruolo più di spicco la squadra di Ricci. Perentoria affermazione in casa dell’Aesernia, che non ammette repliche. Con le ultime due partite, con una vittoria andrebbe ad un solo punto ma forse è troppo tardi. Questo non inficia sulla bella stagione disputata dai giallorossi. La zona play off ormai acquisita.

Basket serie C Gold Air basket Termoli. Voto 7: Ha vinto con il Mosciano non facilmente. Ha dovuto faticare e, nei primi due quarti, è stata seppur di poco sotto. Dopo l’intervallo lungo, sono tornati in campo più decisi e alla fine è arrivata la vittoria che ancora non dà la certezza assoluta dei play off ma qualche segnale positivo in più sì.

Calcio serie D Termoli calcio 1920. Voto 5,5: Di nuovo un pareggio. Facendo i dovuti scongiuri, potremmo anche essere risucchiati dal Notaresco che è a 5 punti, ma fra due partite, alla penultima, verrà a giocarsi le ultime chance per entrare nei play out proprio a casa nostra. Per questo occorrono 3 punti a Chieti e all’ultima, con il Team Nuova Florida, per poi, infine, giocarsela con il Notaresco. Riusciranno i nostri eroi nell’impresa?

Play-off serie C maschile Termoli Pallavolo. Voto 5: Gara 1 di play off ha dato una tranvata sui denti ai nostri ragazzi. Forse questa battuta giunge a fagiolo e sabato c’è subito l’opportunità di rifarsi al PalaSabetta e cosi rimettere un po’ le cose a posto.

Galleria fotografica