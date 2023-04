Schermidori under 14 di Termoli al "Kinder joy of Moving di Fioretto"

TERMOLI. L'accademia della Scherma di Termoli al Grand Prix "Kinder joy of Moving di Fioretto".

Il Palaindor di Ancona, il 15 e 16 aprile, ha ospitato la 2° prova del grand prix Kinder joy of Moving di fioretto under 14. Senza dubbio è la gara più dura di categoria. C'erano tutti gli atleti in forza alle scuole di scherma più importanti italiane (che equivale a dire le scuole più importanti a livello mondiale). La competizione è considerata l’ultimo banco di prova prima dell'appuntamento, tanto atteso, dei campionati italiani di Riccione. Sulle pedane marchigiane ben 743 atleti provenienti da tutte le regioni italiane.

Due gli atleti molisani in gara: nella categoria “maschietti fioretto” D'Oppido Francesco, e nella categoria “ragazzi fioretto” Luca Borgese. È stata una gara durissima di livello molto alto, in cui entrambi i portacolori della ASD Accademia della Scherma di Termoli hanno ben figurato, facendo ben sperare per il prossimo impegno degli italiani che si terranno a Riccione dal 10 al 17 maggio. Un grande in bocca al lupo ai nostri schermidori ed un grazie agli allenatori.

Galleria fotografica