Il Coni Molise pronto ad accogliere il presidente Giovanni Malagò

CAMPOBASSO. Una giornata storica da celebrare nel miglior modo possibile. Il Molise dello Sport si prepara ad accogliere il presidente del Coni Giovanni Malagò. Mercoledì, a Campobasso, si celebrerà l’ultima tappa delle giunte itineranti (l’avvio c’era stato a Trento nel 2013) dell’organismo olimpico nazionale.

La giornata del numero uno dell’universo a cinque tricolore nel capoluogo di regione sarà particolarmente intensa.

Malagò inaugurerà la nuova sede del Coni Molise, incontrando la giunta del comitato olimpico territoriale (alle 10.30) e presenziando (alle 11) alla cerimonia di intitolazione della sala conferenze al compianto direttore tecnico della Polisportiva Molise Tonino Bussone alla presenza dei referenti delle singole federazioni, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni.

Per Malagò, poi, alle 12.15 ci sarà il momento della firma di un protocollo col rettore dell’Unimol Luca Brunese.

Alle 13.30, presso la sala consiliare del Comune di Campobasso, ci sarà spazio per il cuore nevralgico della giornata: la giunta nazionale Coni con tutti i membri dell’organismo che arriveranno in torpedone da Roma.

Per Malagò, poi, la giornata molisana terminerà nel pomeriggio (ore 16.45) presso lo stadio ‘Lancellotta’ di Isernia dove si ritroverà con le autorità civili e militari del territorio, oltre che con le società sportive operanti in regione.

«Per noi – spiega il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo – e per tutto lo sport regionale sarà un momento unico, intenso, indimenticabile, l’occasione anche per mettere in luce quelle che sono state le iniziative portate avanti sinora e gli ulteriori proteggi in cantiere».